Tc Cagliari, esame a Lumezzane 

Due partite per un sogno. Inizia questa mattina il doppio confronto che, in sette giorni, deciderà chi, tra Tc Cagliari e Bal Lumezzane, verrà promossa per il campionato nazionale di serie A1 femminile a squadre 2022. Il match di andata si disputa dalle 10 sul sintetico indoor del circolo del paese da 22mila abitanti in provincia di Brescia. Capitan Martin Vassallo Arguello ha convocato la numero 2 della Grecia Despina Papamichail (1.8e 183 delle classifiche mondiali, best ranking in singolare, e 251 in doppio), Dalila Spiteri (2.2, 443 Wta e 548 in doppio) e le due esponenti del vivaio cagliaritano Barbara Dessolis (2.3, 1277, best ranking anche per lei) e l'under 16 Beatrice Zucca (2.7).

In semifinale, le bresciane hanno nettamente battuto (4-0) la Società Canottieri Casale, e per l'occasione, capitan Alberto Paris ha convocato tutte le ragazze a disposizione: le 2.2 Ylena In-Albon (svizzera allenata dal gallurese Manuel Mazzella, 169 al mondo in singolare e 354 in doppio) e Chiara Catini (755 Wta e 777 in doppio), la 2.3 Anastasia Piangerelli (1237 in singolare e 1341 in doppio) e le due “vivaio” Rubina Marta De Ponti (2.5), Eleonora Canovi (2.6). Il match di ritorno si disputerà domenica 12 sui campi in terra battuta del circolo di Monte Urpinu.

L'altra sfida per la promozione vede affrontarsi il Ct Ceriano (vincitore del girone 1) e At Verona (che ha chiuso al secondo posto nel girone dominato dal Tc Cagliari e vincitore per 3-1 nel match casalingo contro il Ct Palermo in semifinale).

Campionato Invernale

La quinta giornata del Campionato Invernale regionale a squadre si è aperta ieri pomeriggio, con la sfida sul campo indoor valida per la Prima Serie maschile, tra Torres Tennis e Tc Moneta 2021 e conclusa solo a tarda serata. Subito combattuto il primo singolare, con il padrone di casa Andrea Cherchi che ha rimontato al terzo set l'esperto Gino Asara (5-7, 7-5, 6-3). Il gallurese conduceva 3-0 nel set decisivo, ma anche a causa di un crampo al quadricipite ha subito il ritorno del suo avversario. Il turno prosegue oggi, con Tc Cagliari A-Quattro Mori Tennis Team A e Tc Su Planu A-Ntc Margine Rosso A. Riposano gli olbiesi del Tc Terranova. Nella Prima Serie femminile, in programma Ct Decimomannu A-Polisportiva Acqua fredda Siliqua, Quattro Mori-Torres e Tc Trexenta-Tc Cagliari A, mentre osserva un turno di stop la squadra B del circolo di Monte Urpinu.



