Tbilisi, Italia a un bivio 

Vietato fare il confronto col match della fase precedente vinto dagli azzurri 91-84, non solo perché questa volta c'è Shengelia, ma perché all'Italia mancano Fontecchio, Gallinari, Melli, Datome e Tonut che insieme firmarono 66 punti. Il resto lo fecero il solito Marco Spissu (15) e Mannion (6). E proprio al sassarese e al “rosso” Nico si affida la nazionale di coach Pozzecco che dimezzata dalle assenze di chi è impegnato in Nba o in Eurolega ha solo i due “piccoli” come leader.

Battere i georgiani significa avere la qualificazione in tasca perché gli azzurri si porterebbero a due vittorie di vantaggio e fanno pesare il 2-0 nei confronti diretti. Gli ultimi due turni del girone (ne passano tre su sei) saranno a febbraio e l'Italia ospiterà il 23 l'Ucraina mentre il 26 sarà di scena in Spagna.

Sfumata nel supplementare la vittoria contro la Spagna, questo pomeriggio alle 16 italiane (diretta in chiaro su Rai 2) l'Italia cerca a Tbilisi di ipotecare la qualificazione ai Mondiali 2023. Di fronte c'è la Georgia che ha battuto in volata l'Islanda per 88-85 segnando gli ultimi 11 punti tutti dalla lunetta. Il grande protagonista è stato l'alapivot della Virtus Bologna Tornike Shengelia con 27 punti e 11 rimbalzi.

L'avversaria

I pericoli

Rispetto al match contro la Spagna, gli azzurri si troveranno di fronte avversari con stazza maggiore nei pressi del canestro. Basti pensare al pivot Shermadini che è alto 216cm e va spesso in doppia doppia. Un avversario davvero tosto per Tessitori e Biligha e magari anche Caruso. Oltretutto hanno buona forza fisica anche le altre alipivot oltre a Shengelia, come Bekauri e Burjanadze. Vietato concedere troppi rimbalzi offensivi, come agli spagnoli, come alla Spagna. L'altro elemento cardine è il play McFadden, giocatore che va sempre in doppia cifra.

La formazione : Spissu, Mannion, Biligha, Tessitori, Ricci, Moraschini, Baldasso, Caruso, Vitali, Pajola, Severini, Petrucelli. All. Pozzecco.

Così oggi : ore 15 Ucraina- Islanda, ore 16 Georgia-Italia; ore 20.30 Spagna- Olanda.

Classifica (dopo 7 turni) : Spagna 6 vittorie, Italia 5, Georgia e Islanda 4, Ucraina 2, Olanda 0.

