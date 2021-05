Tavolini nei parcheggi, ma non per tutti 

L’unica certezza, oggi, ma neppure così evidente, è rappresentata dalle strade classificate Zona 30. Soltanto lì, infatti, ma non dappertutto, il nuovo regolamento sull’occupazione del suolo pubblico consente ai gestori di bar, ristoranti e locali di sistemare i tavolini nei parcheggi (sia in quelli blu, a pagamento, sia negli altri bianchi, gratis fino a fine anno). Per il resto, il nuovo provvedimento, votato da tutto il Consiglio (tranne i Progressisti) la settimana scorsa è un ginepraio: lo dice quella parte dell’opposizione che non lo ha votato, «non solo ci aspettavamo un testo che consentisse alla più ampia platea possibile di utilizzare i parcheggi per sistemare i tavolini ma anche regole più certe per i beneficiari», spiega Matteo Massa, Progressisti; lo ribadisce anche l’opposizione che invece lo ha votato «con la promessa di rivedere il testo e individuare le soluzioni necessarie alle problematiche», dice Marzia Cilloccu, Progetto Comune per Cagliari, come per esempio permettere ai bar di via Manno, via Garibaldi e del Corso di sistemare i tavolini anche tra le 8 e le 10 del mattino, quando le auto hanno diritto di accesso per le operazioni di carico e scarico. Lo conferma lo stesso sindaco Paolo Truzzu che non ha mai nascosto il fatto che «il testo va migliorato con l’obiettivo di ampliare le strade dove si possono mettere i tavolini nei parcheggi. Non approvarlo subito, però, per cercare una soluzione ottimale, avrebbe richiesto altro tempo e non avrebbe invece dato risposte immediate almeno a una parte dei ristoratori».

I dubbi

I nodi da sciogliere sono, comunque, diversi: il primo, chi sono i beneficiari del provvedimento? Il regolamento, infatti, parla di “strade locali e zone 30”, escludendo diverse via importanti per le attività produttive, come via Paoli, viale Trieste o via Crispi, solo per fare qualche esempio. Non solo. Ammettendo che il locale si affacci in una strada con quelle caratteristiche (sono circa 600 in città), non è detto che la richiesta venga soddisfatta dall’amministrazione. E questo perché ogni richiesta sarà valutata caso per caso, in base alla densità di traffico, alla pericolosità, e via dicendo. Il secondo: le tariffe. Chi occuperà i parcheggi bianchi, per tutto il 2021, non pagherà un euro, chi invece utilizzerà le strisce blu dovrà rimborsare la società “titolare”, cioè Parkar o Apcoa. Domanda: quanto si deve pagare? Per il momento le tariffe non sono ancora stabilite, ma è verosimile che per ogni stallo blu il costo si aggiri tra i 70 e i 100 euro al mese. «Stiamo verificando con gli uffici tecnici e amministrativi le modalità per dare attuazione al nuovo regolamento. Sarà cura dell’azienda dare comunicazione il prima possibile su come procedere», fanno sapere da Parkar.

Cosa fare

Difficile, in questo momento, capire come muoversi. Anche perché ogni richiesta di utilizzo dei parcheggi dovrà essere corredata da un progetto tecnico (che ha un costo), senza nessuna certezza per l’imprenditore di vedere la sua domanda accolta. «Comprendiamo le giuste esigenze della sicurezza stradale», dice Nicola Murru, direttore provinciale della Confesercenti, «ma occorre trovare soluzioni per ampliare la platea. Il Comune, inoltre, potrebbe anche studiare qualche sgravio, come credito di imposta, per esempio, per chi deve pagare i parcheggi blu». Una soluzione immediata sarebbe quella di «istituire più zone 30», come chiede Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna. Ma si può fare? Nell’incertezza, Matteo Massa lancia una proposta: «In attesa di definire regole più chiare, si potrebbe attivare una linea telefonica con gli uffici tecnici del Comune che consenta agli imprenditori di risolvere tutti i dubbi prima di avventurarsi nella presentazione di un progetto di fattibilità senza certezze».

