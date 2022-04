Tavolini, maggioranza in fuga 

La tassa sull'occupazione del suolo pubblico per tavolini all’aperto di bar e ristoranti può attendere. Per la seconda volta il Consiglio comunale rimanda l’adozione della mozione presentata dal consigliere d’opposizione Angelo Arcadu per un sostegno post emergenza Covid. Succede dopo che la maggioranza, che aveva chiesto un rinvio del punto all’ordine del giorno del nuovo regolamento sul Consiglio comunale, è andata sotto sulla prosecuzione dei lavori. È Soddu a chiedere ad Arcadu di ritirare la mozione “tavolini” per discuterla in un clima di maggiore serenità. Il sindaco interviene dopo le 20.30 e dopo un pomeriggio difficile per la maggioranza. Pomeriggio di trattative sul nuovo regolamento con l’opposizione che fa le barricate e parla di blitz. Dai capogruppo si esce con un accordo che salta in Consiglio. Dopo tre ore di discussione, si chiude con un nulla di fatto su tutti i punti, la maggioranza abbandona l’aula e partono accuse reciproche.

Le tappe

La maggioranza in prima convocazione (per ritardatari, Covid e impossibilità del collegamento on line per l’assenza di un regolamento) non ha il numero legale. In seconda seduta i numeri tornano di maggioranza assoluta. Il primo ordine del giorno prevede il voto sul nuovo regolamento del Consiglio che inserisce la possibilità di partecipazione alla seduta da remoto dei consiglieri. Pregiudiziali e sospensive presentate da Pierluigi Saiu e Viviana Brau bloccano la discussione. Nella sostanza per l’opposizione «il Consiglio è stato convocato d’urgenza senza motivo e nella modifica al regolamento si nasconde la compressione dei tempi di intervento dei singoli consiglieri». Si sospende la seduta e dalla conferenza dei capigruppo si esce con un accordo: il 29 ci si rivede e si discute del regolamento nella sola parte delle sedute online. «Nonostante la maggioranza avesse i numeri per approvare - dice Soddu -, con senso di responsabilità, abbiamo voluto rinviare dopo la richiesta della minoranza di ulteriore tempo per studiarlo».

Lo scontro

Ma lo scontro esplode quando Gabriella Boeddu dalla maggioranza chiede un rinvio anche della mozione “tavolini”. L’opposizione vuole discuterla, parla di violazione dell’accordo nella capigruppo. Volano parole grosse. Diverse consigliere ribattono «non accettiamo lezioni di democrazia» e abbandonano l'aula.