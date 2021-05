Tavolini in piazza e nei parcheggi 

La zona gialla a Dolianova si festeggia con un brindisi, rigorosamente all’aperto. I bar della cittadina del Parteolla, da lunedì, hanno ripreso a servire nei tavolini le colazioni e gli aperitivi ai loro clienti. E lo stanno facendo in piena sicurezza, anche grazie al “regalino” dell’amministrazione comunale che ha deciso di concedere gratuitamente l’utilizzo degli spazi pubblici davanti ai loro locali. Una scelta analoga a quella decisa anche da altre amministrazioni come quelle di Sinnai e Decimomannu, per restare nella provincia di Cagliari, ma comunque rappresenta un piccolo sollievo dopo mesi di paura, chiusure obbligate e bollette da pagare.

L’ordinanza

Il sindaco Ivan Piras ha firmato nei giorni scorsi l’ordinanza denominata “Occupazione di aree pubbliche per spazi all’aperto annessi ai locali di somministrazione di alimenti e bevande” che consente ai titolari di bar, pizzerie e ristoranti di sfruttare gli spazi adiacenti ai locali per posizionare i tavolini e servire i clienti. Una concessione a costo zero, quella deliberata dall’amministrazione municipale.

«Non basta dire di essere vicini alle categorie che soffrono la crisi economica causata dalla pandemia, ritengo sia necessario trovare soluzioni capaci di venire incontro alle loro esigenze – dice l’assessore alle Attività produttive Pier Vitale Atzu –, ed è quello stiamo facendo».

L’amministrazione comunale ha reso molto semplice la procedura per richiedere gli spazi, proprio per consentire a tutti di sfruttare da subito l’opportunità offerta. «A volte la burocrazia frena anche le migliori intenzioni, noi questo volevamo evitarlo», conclude l'assessore Atzu.

Vita sociale

Nella piazza centrale di Dolianova, di fronte al Comune, ci sono i tavolini e le sedie in plastica del “Nuovo Caffè del Corso”. «La popolazione sta rispondendo bene, il passaggio dalla zona arancione alla zona gialla unito alla possibilità di utilizzare il suolo pubblico fanno ben sperare anche per quanto riguarda la ripresa della vita sociale», dice il titolare Fabrizio Nessi.

I tavolini all’aperto del bar “Su Logudoru”, nel viale Dante Alighieri, sono stati posizionati dove prima c’erano due parcheggi. Ma nessuno se ne lamenta.

«Meglio fare due passi in più e poter prendere il caffè comodamente seduti, scambiando due chiacchiere con gli amici, che parcheggiare sotto il bar senza però poter consumare», sottolinea il titolare Giulio Arca, che ha riaperto l’attività chiusa per oltre un mese a causa delle restrizioni.

Occasione da sfruttare

Il bar-pasticceria “Le Delizie” nelle settimane di zona arancione e rossa si è difeso con la vendita dei dolci. «Ma non poter servire i clienti per l’asporto è un grosso limite, anche per questo abbiamo voluto sfruttare l’opportunità che ci ha offerto il Comune di utilizzare gli spazi all’aperto», spiegano Fulvio Pisano e Sara Corrias, marito e moglie, titolari dell’attività di Piazza dei Pisani.

Spazi che presto l’amministrazione comunale farà colorare di verde, per renderli più graziosi con l’effetto prato e distinguerli dalla segnaletica orizzontale. «Le cose per il momento stanno andando bene, incrociamo le dita e speriamo che vadano sempre meglio», dice Eleonora Mascia, giovane barista del “Republic Club” del Corso Repubblica.

Il report

La possibilità di occupare il suolo in forma gratuita è fondamentale per rilanciare l’economia locale in concomitanza con le prime parziali riaperture delle attività. Soprattutto in un paese che ha pagato a caro prezzo la pandemia.

Dall’inizio dell’emergenza a Dolianova sono morte per Covid 15 persone. Attualmente c’è una classe in quarantena, dopo che è stato riscontrato un caso di positività al Covid. Sono rientrati a lezione da alcuni giorni invece i bambini dell’asilo e delle elementari, che hanno dovuto osservare la quarantena in seguito al sospetto di “variante inglese” relativamente al caso di positività in una classe delle elementari.

Sono venti attualmente i casi nella cittadina del Parteolla. Ma in passato, nei mesi invernali, il sindaco Ivan Piras era stato costretto addirittura a inasprire le disposizioni anti Covid rispetto alle norme nazionali proprio per l’alto numero di contagi e delle vittime.

