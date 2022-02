Tavolini, il Comune batte cassa 

Hanno rappresentato una boccata di ossigeno per tante attività commerciali messe in ginocchio dal Covid, ma dal prossimo 31 marzo non sarà più possibile sistemare gratuitamente tavolini gazebo e sedie all’esterno di bar e ristoranti. Il decreto “Ristori ter” non prevede questo tipo di agevolazione e a meno che non arrivino nuovi provvedimenti regionali, comunali o anche statali, per continuare a lavorare anche all’esterno bisognerà pagare la tassa sul suolo pubblico che varia a seconda dei casi e che si aggira sui 4 euro al giorno a metro quadro.

I tempi

«L’attuale decreto ristori», spiega l’assessora alle Attività produttive Rossana Perra, «prevede di coprire quella voce ancora per poco e a meno che non intervenga una normativa regionale ad hoc, oppure non si riesca a trovare nelle pieghe dell’assestamento di bilancio qualche risorsa aggiuntiva, è molto probabile che gli operatori commerciali dovranno farsi carico del pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico, oltre che seguire la procedura burocratica per il posizionamento dei tavolini». Non ci sarà quindi alcun problema «a concedere gli spazi a progetti che non confliggano con le norme, che quindi non siano di intralcio alla circolazione o al passaggio dei pedoni, ma per l’esenzione dei pagamenti a meno di fatti nuovi, purtroppo allo stato attuale la copertura non è prevista».

Le voci

I titolari delle attività che sperano solo di poter lavorare. «Stiamo vivendo un periodo peggiore dei mesi di lockdown», dice Angelo Pittau titolare della pizzeria “Vecchio forno” in via Diaz, «stiamo lavorando nella sala interna con due coperti al giorno. La gente è terrorizzata: non importa se c’è da pagare qualcosa, l’importante è che ci facciano lavorare».