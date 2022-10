Tavolini e gazebo, arriva il conto 

Si paga, il suolo pubblico si paga. Bar e ristoranti da ieri pagano gli spazi pubblici che per l’emergenza Covid avevano ottenuto gratuitamente. Finita l’emergenza, abolito anche il bonus. Il decreto del Governo “Aiuti ter” proroga sino al 31 dicembre l’occupazione del suolo pubblico con dehors, tavolini, sedie, ombrelloni per la somministrazione di alimenti e bevande ma niente dice sulla gratuità da considerarsi quindi terminata. «Il decreto, nonostante non sussistano più i presupposti dell’emergenza Covid, conferma la disciplina per l’occupazione del suolo pubblico – spiega l’assessora alle Attività produttive Rossana Fozzi - per venire ulteriormente incontro alle richieste degli operatori del settore che adesso si trovano alle prese col caro bollette. Va ribadito che la norma riguarda solo le strutture amovibili ma non le strutture fisse come i chioschi e i gazebo».

La novità

Chi ha ottenuto spazi pubblici extra (occupando piazze, marciapiedi e strade) ha due possibilità: pagare quanto stabilito dal Comune in sede di bilancio per l’occupazione del suolo pubblico, oppure smontare. Questo da ieri, sia in città che a Torregrande e in tutte le frazioni. Fermo restando che sempre da ieri è scattato anche il pagamento per gli spazi “normali”, cioè quelli che venivano occupati prima della pandemia. Insomma, si paga su tutto. Del bonus resta solamente la parte che allunga al 31 dicembre l’occupazione del suolo in più autorizzata dal Comune e che per un certo periodo ha beneficiato anche di un contributo.

Il regolamento

L’assessora Rossana Fozzi sta lavorando per portare in Consiglio il regolamento che disciplinerà in via generale l’installazione dei dehors. «Un atto necessario perché il settore attende un riordino così come l’attende la città – aggiunge - In settimana il regolamento sarà esaminato dai gruppi politici, poi dalle commissioni infine dal Consiglio». Il testo contiene indicazioni e prescrizioni sul posizionamento dei dehors e di tutte le strutture amovibili posizionate all’esterno di bar, ristoranti e pizzerie.