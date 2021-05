Tavolini e gazebo anche nei parchi 

Il piano per la ripartenza delle attività produttive è pronto: spazi all’aperto a costo zero per posizionare gazebo, sedie e tavolini, con la possibilità di utilizzare marciapiedi, parcheggi, piazze e parchi comunali. Ma anche rateizzazione della Tari per famiglie e imprenditori e blocco tariffe al 2020.

Tutte novità contenute nella delibera pronta ad approdare in Giunta a inizio settimana, in attesa del ritorno della zona gialla nell’Isola e del via libera alle riaperture di tutte le attività. Fra le altre ipotesi al vaglio dell’esecutivo comunale, oltre alla pedonalizzazione serale di via Eligio Porcu, c’è anche il cinema all’aperto che l'amministrazione comunale intende organizzare durante l’estate coinvolgendo gli operatori locali. «Stiamo valutando qualsiasi iniziativa che, in sicurezza e nel rispetto delle regole, possa offrire una possibilità di ripartenza e rilancio del tessuto produttivo della città», commenta l’assessora alle Attività produttive, Rossana Perra.

Tavolini anche nei parchi

Non solo marciapiedi, parcheggi e piazze, a disposizione di bar, gelaterie e ristoranti ci saranno anche i parchi comunali, che in parte potranno essere utilizzati per fare spazio a sedie e tavolini. «È prevista anche la semplificazione delle procedure per chi deve presentare nuove istanze di richiesta e ampliamento del suolo pubblico», sottolinea l’assessora, «senza dover attendere troppo tempo per avere le autorizzazioni». E sino al 30 giugno non si dovrà pagare nessun canone. «Poi, se l’emergenza sanitaria dovesse continuare, ci potrà essere un’ulteriore proroga dell’esenzione», aggiunge. «Ora la priorità è consentire subito le riaperture in tranquillità, con spazi esterni adeguati e gratuiti».

Le tasse

Sul fronte dei tributi comunali l’amministrazione ha previsto - sempre per le attività produttive colpite dalla crisi - una dilazione dei pagamenti in arretrato. Mentre per quanto riguarda la Tari, oltre al blocco delle tariffe al 2020, ci sarà una rateizzazione dei pagamenti sia per le famiglie che per le imprese: prima rata a giugno, l’ultima tranche a novembre. «L'amministrazione è vicina alle attività che stanno vivendo grosse difficoltà, per questo si sta cercando di rendere la loro ripartenza quanto più proficua possibile», commenta la leader della maggioranza Valeria Piras. «Dalla sburocratizzare delle procedure alla concessione di nuovi spazi all’aperto, inoltre si sta valutando di prorogare alcune iniziative anche una volta terminata l’emergenza».

Area pedonale e cinema

Per via Eligio Porcu resta in campo la soluzione dello stop alle auto la sera. «La sperimentazione dovrebbe partire a giugno, dice l’assessora, «nei prossimi giorni definiremo gli ultimi dettagli con Polizia locale e commercianti della via». E per animare le sere d’estate si pensa al cinema all’aperto. «Un’iniziativa che stiamo pensando di realizzare sia in centro che nel litorale», annuncia l’assessora Perra, «magari proprio a Flumini con la collaborazione di associazioni e operatori dello spettacolo locali, anche loro in difficoltà in questo periodo di pandemia».

