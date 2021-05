Tavolini condivisi per ripartire tutti 

Ordini la pizza nel tuo locale di fiducia, la mangi in una pizzeria che possiede degli spazi all’aperto. L’iniziativa, già soprannominata “Tavolino condiviso” nasce dall’idea del titolare della pizzeria ristorante Maddalena, che per venire incontro ai colleghi che non possono esporre tavolini all’esterno, e quindi sino a nuove disposizioni saranno costretti a lavorare solo con l’asporto, ha deciso di ospitare i loro clienti. In sostanza nella pizzeria che si affaccia sulla spiaggia di Maddalena, sarà possibile gustare la pizza del proprio locale di fiducia, riassaporando la sensazione di mangiarla fuori casa.

«Aspetto i menu»

Il titolare della pizzeria Maddalena, Giovanni Ruggeri, spiega dove nasce l’idea di accogliere i clienti della concorrenza: «Alcuni mesi fa avevo detto che non avrei mai riaperto il locale se non lo avessero potuto fare anche i miei colleghi, per aiutare chi in queste settimane non potrà aprire al pubblico perché non ha spazi all’aperto, ho deciso che nei nostri tavoli saranno servite anche le pizze delle altre pizzerie del paese. In pratica ognuno potrà sfruttare il nostro spazio all’aperto: nel rispetto del distanziamento sociale i posti disponibili saranno poco più di cento, ma chi vorrà potrà chiamare la propria pizzeria di fiducia e farsi portare qui quello che ha ordinato. L’unica cosa che pagherà – come del resto faranno gli altri clienti che hanno ordinato dal nostro menù – saranno il coperto e le bibite». Davanti alle accuse mosse di volersi fare pubblicità, Ruggeri non si scompone: «Avrei tanti altri modi per promuovere la mia attività, non sono in cerca di visibilità: ho deciso di portare avanti questa iniziativa per aiutare i colleghi che non hanno la fortuna di avere spazi esterni e che saranno costretti a rimandare al mese prossimo la riapertura della loro pizzeria. L’idea, però, è nata anche per far respirare un po’ di libertà ai miei concittadini, messi a dura prova da questo lungo periodo di restrizioni: dar loro la possibilità di mangiare la pizza del loro locale di fiducia, che purtroppo non li può ancora ospitare, mi è sembrato un gesto capace di regalare loro qualche attimo di serenità. Ora aspetto solo che i miei colleghi mi portino i loro menù, in modo da far partire questo servizio già da domani».

I libri

Quella del tavolino condiviso non è l’unica idea solidale avuta da Ruggeri: nella pizzeria vengono regalati i libri degli scrittori sardi. «Anche l’editoria, a causa della pandemia, sta attraversando un periodo difficile: a ogni cliente che spende da noi una cifra pari al prezzo di copertina, regaliamo l’opera di un autore sardo».

