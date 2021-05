Tavolini all’aperto, ultima spiaggia 

Ne hanno passate tante ma non si arrendono. Con l’arrivo della bella stagione si intravede una luce in fondo al tunnel del Covid che ha messo in ginocchio soprattutto i ristoratori e i titolari di bar e pizzerie. Così il via libera del Comune a concedere il suolo pubblico gratis per sistemare sedie e tavolini per i clienti, arriva come una boccata di ossigeno da cogliere al volo. Con più ottimismo e la voglia di ripartire.

Spiraglio di luce

Sono viale Colombo e via Marconi le strade che più si prestano ad accogliere la ristorazione all’esterno, perché dotate di larghi marciapiedi. «Anche l’anno scorso dopo il lockdown ci avevano consentito di sistemare i tavolini all’esterno», dice Giovanni Congia della pizzeria Smurtz in viale Colombo, «ben venga quindi se hanno deciso di replicare questa iniziativa. Purtroppo io ho uno spazio ristretto e non ho la possibilità di fare accomodare le persone all’interno del locale, per cui se le posso far stare fuori va benissimo». Contentissimo anche Saturno Venditti titolare della pizzeria Pizzacar che vanta anche un piccolo record della sfortuna. Da anni era alla guida di un ristorante a Bangkok, dove gli affari andavano a gonfie vele. Poi un po’ per nostalgia e un po’ per stare vicino al figlio, aveva deciso di tornare e di aprire un attività in città: ma era novembre del 2019. «E quindi mi sono beccato tutto il Covid», racconta, «ma ormai il danno è fatto: tutto quello che non abbiamo pagato nel 2020 lo dovremo pagare nel 2021, quindi non cambia nulla». La prospettiva però di sistemare i tavolini fuori «è ottima, perché noi non abbiamo spazio e andrebbe benissimo. Fino ad ora siamo riusciti a sopravvivere con l’asporto ma di certo non puoi compensare».

Allo stremo

Zaihdo Hussain ha aperto la sua kebbaberia, Zaza Doner Kebab, a pochi passi da piazza Santa Maria nel 2018. «Ma una crisi così non si era mai vista», racconta, «ho avuto un calo del 90 per cento e sono arrivato a non avere nemmeno i soldi per pagare l’affitto del locale. Se il Comune ci aiuta permettendoci di mettere i tavoli fuori per far mangiare i clienti è davvero una cosa buona».

Dubbi e speranze

Non tutti però sembrano poter godere di questa agevolazione. Come ad esempio Zhou Weizhen del ristorante di sushi Oishi in via Boito: «Purtroppo lo spazio davanti a me è occupato dalle strisce blu dei parcheggi a pagamento», spiega la ristoratrice, «e in Comune mi hanno detto che io non posso mettere i tavolini. Ma non è giusto. Tutti dobbiamo poterne usufruire. Spero che si possa trovare una soluzione». Via libera anche ai tavolini nei parchi, anche se non sembra impresa facile come sottolinea Valentino Casula, uno dei titolari del Flower Park in via Germania di fronte al parco Europa, «sarebbe complicato fare spostare i camerieri oltre la strada».

Isola pedonale

In via Porcu si spera nella pedonalizzazione, con la strada chiusa la sera a partire da giugno che consentirà anche alle attività di questa zona di sistemare tavolini e sedie all’aperto. Tutti i commercianti, in diverse occasioni, si sono detti favorevoli all’isola pedonale «a patto però che si realizzino parcheggi nelle vicinanze».

