Tavolini all’aperto: resta lo spazio Covid? 

Concessioni allargate per bar e ristoranti: i gestori insistono per avere più spazio e l’Udc si accoda alla loro richiesta, ma mettendo più di un paletto. La proroga del suolo pubblico “Covid”, almeno fino al prossimo ottobre, secondo Massimo Cadeddu presidente cittadino di Confcommercio è un provvedimento essenziale. Insieme al collega della Fipe, Alessandro Pesapane, è stato già chiesto al sindaco di Alghero di attivarsi per accontentare la categoria dei pubblici esercizi. In vista della fine dello stato di emergenza, fissato per il 31 marzo, infatti, molti tavolini all’aperto dovranno sparire, per un graduale ritorno alla normalità che, però, ancora non c’è. Lo strumento per andare incontro alle istanze ora esiste ed è contenuto nel Decreto Semplificazioni. All’articolo 3 si contempla una proroga sino al 30 giugno dell’utilizzo delle aree pubbliche, previo pagamento di un canone.

Le richieste

L’Udc, con il consigliere Christian Mulas, suggerisce all’Amministrazione di avere una visione “a maglie larghe” rispetto a varie questioni che riguardano famiglie e imprese. «Attenzione, noi non siamo per una deregulation che crea solo ulteriore caos e confusione, mancanza di parcheggi e poco decoro, – precisa Mulas - ma siamo dell’avviso che la città vada divisa in zone e in questo modo vadano individuate le attività che possano ospitare più o meno tavolini. Ad esempio – aggiunge - Piazza Civica è evidente, che è esageratamente occupata e i troppi tavolini stanno creando disagio per chi ci vive, limitando i passaggi».

Via libera ai tavolini su lungomare e bastioni dunque, meno in alcuni slarghi del quartiere antico e nelle vie dello shopping dove si sono create situazioni indecorose. «Ci sono attività che restano chiuse per mesi e mesi, lasciando spesso occupate strade e marciapiedi», ricorda il consigliere dell’Udc, «e lascia perplessi che queste possano ottenere lo stesso trattamento di chi, invece, garantendo continuità di servizi e posti di lavoro, apre per tutto l’anno».

I rischi