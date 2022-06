Tavolini all’aperto, arriva il conto 

A fine mese scadono le autorizzazioni per l’occupazione gratuita di spazi pubblici, marciapiedi e parcheggi, concessi per venire incontro ai titolari di bar e ristoranti nel periodo della crisi pandemica. L’amministrazione di Andrea Lutzu a marzo, in occasione del rinnovo delle concessioni per altri tre mesi, aveva precisato che l’intenzione era di andare avanti con un’altra proroga anche per l’estate ma dietro pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico, condizioni sanitarie permettendo. Deciderà la prossima amministrazione comunale ma la strada sembra tracciata non solo perché si sta rientrando a grandi passi verso la normalità ma anche perché il Comune deve recuperare incassi dall’occupazione del suolo pubblico (oltre che ad esempio dall’imposta di soggiorno bloccata da 15 mesi e stimata per 200 mila euro).

Parcheggi

C’è poi il problema del numero dei parcheggi sia liberi che a pagamento occupati eccezionalmente da bar e ristoranti e che mancano in centro città. Una buona notizia arriva con l’apertura domani del parcheggio seminterrato di via Mariano IV che integrando quello del primo piano aperto a fine 2020, completa la struttura con una capienza complessiva di circa 270 posti auto (136 al piano seminterrato e 134 al primo piano). In contemporanea entrerà in funzione l’avviso di cortesia con il quale, attraverso l’uso della app per smartphone gli automobilisti saranno avvisati con un servizio di alert della scadenza della sosta. Gli automobilisti potranno quindi ritirare il proprio veicolo o integrare, anche dalla stessa app, il pagamento qualora volessero estendere la sosta. I numeri dicono che in città le strisce blu sono 1.314, di cui 540 nelle strutture di via Verdi e via Carducci e le 270 di via Mariano IV con un incasso annuale da parte del Comune di circa 91 mila euro considerato un utilizzo medio dei parcheggi a pagamento intorno al 55 per cento. Tutto questo in attesa dell’apertura data per fine anno del Centro intermodale che comprende un centinaio di parcheggi in via Ghilarza. Intanto con il rifacimento del piazzale della stazione ferroviaria sono stati cancellati trenta parcheggi liberi che, in attesa del Centro intermodale, sono stati recuperati all’interno dell’area ferroviaria.

