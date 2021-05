Tavolini a costo zero: c’è l’accordo 

Tutti d’accordo sul pacchetto sostegni - dagli spazi all’aperto a costo zero alle riduzioni sulla Tari per le attività danneggiate dalla pandemia - che ha incassato il sì bipartisan del Consiglio comunale. Compreso quello dell’opposizione che però fa pressing sulle pedonalizzazioni per consentire a tutti i locali della città di posizionare sedie e tavolini per strada. A partire da via Eligio Porcu: il Comune ha avviato da tempo un’interlocuzione con commercianti e associazioni di categoria per sperimentare lo stop al traffico a partire dal prossimo mese. «Siamo in ritardo», attacca il capogruppo di Fdi, Michele Pisano. «La decisione andava presa prima per consentire una ripartenza già da questo fine settimana». «In via Porcu si partirà a breve», assicura l’assessora alle Attività produttive Rossana Perra.

Nuove autorizzazioni

Le misure in deroga sono quelle annunciate dalla Giunta alcuni giorni fa: occupazione del suolo pubblico a costo zero per i locali quartesi sino a fine giugno, procedure semplificate per ottenere nuove autorizzazioni e ampliare gli spazi esterni a disposizione, compresi quelli di piazze e parchi. «C’è anche la possibilità di occupare temporaneamente quote degli stalli destinati ai parcheggi a pagamento», precisa l’assessora Perra. Novità che si sommano ai 500mila euro stanziati per applicare la riduzione della Tari a favore degli operatori economici messi in crisi dalla pandemia, gli sconti Imu per gli operatori turistici proprietari delle strutture ricettive, e la rateizzazione dei tributi comunali in arretrato.

L’aiuto

In prima linea anche il presidente della commissione Attività produttive Franco Tocco: «Non possiamo recuperare quello che si è perduto ma bisogna agire subito per aiutare i tanti imprenditori quartesi in difficoltà», spiega. «Queste misure di sostegno sappiamo bene che non potranno risolvere tutti i problemi, credo però facciano emergere quanto questa amministrazione sia vicina ai cittadini e alle attività economiche presenti in città».

Le proposte

Gruppi di minoranza a favore del pacchetto sostegni, ma con riserva. «La maggioranza ha avuto molto tempo per arrivare al momento delle riaperture con dispositivi chiari, ma ciò non è avvenuto e le attività che non hanno un loro spazio all’esterno purtroppo continuano a non poter servire ai tavoli», sottolinea Pisano. Fra le proposte del partito di centrodestra la pedonalizzazione di alcune vie, e chiusure parziali di strade in base alle esigenze dei locali. «Per questo è utile anche definire le cosiddette zone 30, in particolare nei pressi delle aree in cui si trovano tavolini e gazebo, che siano strade, piazze o parchi. Inoltre serve un regolamento per lo street food, ormai diffuso in città”.Soluzioni già al vaglio della Giunta. «Sulla pedonalizzazione di via Porcu ci sono interlocuzioni in corso con gli operatori», la replica dell’assessora Perra. «Abbiamo già individuato soluzioni alternative per la sosta e la viabilità. Se tutti saranno d’accordo si partirà in tempi brevi”.

Rossana

Perra