Tavoli all’aperto? Tariffe pre Covid 

Le tariffe attuali sono le medesime del 2021 ma nessuno dei titolari ne aveva preso realmente coscienza in quanto mai entrate in vigore proprio per gli effetti dei decreti nazionali che avevano sospeso il pagamento del tributo: «Aspettavamo l’estate proprio per poter riprendere a lavorare all’esterno del locale – spiega Pinuccia Portas, titolare di un bar in centro – gli incassi sono drammaticamente crollati negli ultimi anni e dopo gli aumenti in bolletta il pagamento del suolo pubblico potrebbe costringerci a decisioni drastiche. Spero che il Comune intervenga e ci venga incontro o si rischia di dover abbassare le serrande».

Non inizia, insomma, nel migliore dei modi la stagione estiva per i bar e i ristoranti di Carbonia, almeno per quelli che intendono usufruire degli spazi pubblici all’aperto come marciapiedi, porticati e piazze. Con la fine dello stato di emergenza da Covid-19, non più in vigore dal 31 marzo scorso, chi vorrà posizionare tavoli, sedie ed ombrelloni dovrà necessariamente corrispondere un tributo al Comune: «L’emergenza sarà anche ufficialmente terminata ma la crisi economica che ne deriva c’è e si fa sentire più che mai – afferma Sergio Cera, titolare di un ristorante – nel 2021, complice anche la ridotta capienza degli spazi interni, abbiamo utilizzato anche una parte di suolo pubblico che ci era stato concesso a titolo gratuito. Purtroppo i costi di gestione sono aumentati ma i clienti sono sempre gli stessi, se proprio dobbiamo pagare il suolo pubblico, chiediamo prezzi contenuti».

La crisi post Covid non è finita ma sono scadute le agevolazioni statali per il suolo pubblico di bar e ristoranti. Disperato grido d’allarme da parte dei titolari della attività che sfruttano gli spazi all’aria aperta, per loro la stagione estiva è a rischio: «Tariffe troppo alte, il Comune intervenga o si rischia la chiusura».

Costi alti

Le difficoltà

La tariffa base per la concessione temporanea del suolo pubblico prevede il pagamento di 2,10 euro a metro quadro al giorno, che si riducono a 1,05 con la scontistica base per i periodi che superano i 30 giorni e a 0,525 euro con un’ulteriore sconto previsto in alcune situazioni: «A queste condizioni quest’anno non penso di posizionare i tavolini in piazza – dice Giancarlo Maccioni, titolare di un ristorante – considerato che non si lavora tutti i giorni sarebbe impossibile recuperare i costi del suolo pubblico». Considerando uno spazio medio di 50 metri quadri, occupato per 5 mesi all’anno, il tributo ammonterebbe a 3.937,50 euro ossia 787,50 euro al mese, costo che in alcuni casi supera il canone di affitto dei locali che ospitano l’attività: « Le tariffe in vigore sono state decise prima del nostro insediamento, da parte nostra abbiamo approvato un nuovo regolamento che ci consente di prevedere delle riduzioni più ampie rispetto al passato – spiega Michele Stivaletta, assessore al Commercio – a fronte di queste segnalazioni faremo ulteriori verifiche per valutare come venire incontro alle esigenze esposte. Ci impegniamo a fare un approfondimento di valutazione sul tema».

