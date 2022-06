Tavolara, stallo sul presidente 

Uno a uno, palla al centro. La partita per la presidenza dell’Amp di Tavolara si conclude con una parità che lascia invariato lo stallo che da mesi “paralizza” la programmazione delle attività dell’Ente. Il consorzio di gestione dell’area marina protetta resta senza presidente, dopo la votazione che ieri è finita in perfetto equilibrio tra il rappresentante del Comune di Olbia, l’ammiraglio Aurelio Caligiore e la sindaca di San Teodoro Rita Deretta. Dirimente il voto del riconfermato sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai a favore della collega teodorina: i due comuni, infatti, detengono un 25 per cento delle quote di Amp che sommati hanno raggiunto il 50 per cento detenuto da Olbia.

Braccio di ferro

Il pareggio irrobustisce il braccio di ferro ingaggiato già all’indomani dell’indicazione, da parte del sindaco di Olbia Settimo Nizzi, dell’ammiraglio Aurelio Caligiore a papabile presidente con la rivendicazione di un altro mandato a discapito della consueta turnazione fra comuni. Come da prassi, spetterebbe, a San Teodoro la guida del parco. Ora “in relazione al mancato raggiungimento della maggioranza relativa - recita la nota dell’ente - l’Assemblea proporrà un quesito agli organi competenti, atteso che lo statuto dell’ente non consente alternative”. Rassicurazioni, invece, in merito alla stagione balneare e alle attività che operano nell’Area, per le quali, “l’assemblea ha approvato il disciplinare del regolamento di esecuzione, allo scopo di facilitare la proroga delle autorizzazioni per 120 giorni”.

L’ammiraglio

«Non vorrei enfatizzare l’accaduto – dice Caligiore – ma piuttosto soffermarmi sul punto che, all’unanimità, abbiamo approvato le deroghe per autorizzare a fare determinate attività nell’area marina protetta, allo scopo di garantire la stagione balneare a tutti gli imprenditori. Mi dispiace se la scelta diventa terreno di scontro politico, avrei fatto un ragionamento più ambizioso, senza pensare ai campanili. Questa è una delle 5 aree marine più evolute e importanti di Italia, credo che il Sindaco Nizzi abbia fatto il mio nome per l’esperienza ventennale nel Ministero dell’ambiente che potrei mettere a disposizione per cogliere tutte quelle opportunità che arriveranno anche dai fondi Pnrr». Francesco Lai spiega così il suo voto: «Si deve rispettare l’alternanza che faceva parte degli accordi iniziali. Ho votato per la presidenza a San Teodoro come è giusto che sia». E intanto resta vacante il posto di direttore dopo la scadenza del mandato di Augusto Navone.