Tassista muore dopo la lite con i clienti 

La lite accesa, ma non violenta, con i clienti per il costo della corsa, poi il malore improvviso del tassista, che perde conoscenza e cade all’indietro sul marciapiede di via Riva Villasanta a Pirri. Così è morto ieri mattina Salvatore Pani, 69 anni, stroncato pare da un infarto davanti agli occhi delle due persone che aveva appena trasportato a Pirri dal porto di via Roma, dov’erano sbarcate da un traghetto. Ma la lite, per quanto i testimoni e due video parrebbero dimostrare che non era sconfinata in scontro fisico, c’è stata e così - assieme alle pattuglie della Squadra volante della Questura - nella strada di Pirri c’era anche la polizia Scientifica.

Accertamenti accurati

Indagine condotta dunque con il massimo rigore dalla polizia, ma gli stessi investigatori sono i primi a essere convinti che non ci siano misteri da chiarire. La ricostruzione per ora ufficiosa parla di un all’allarme su un morto durante una lite che il 113 ha ricevuto alle 11 di ieri mattina. Nell’ultimo tratto di via Riva Villasanta, sul marciapiedi che costeggia la sede della Municipalità, sono giunte due pattuglie della Squadra volante, coordinata dal dirigente Massimo Imbimbo. Pani era riverso per terra e qualcuno ha coperto il suo corpo con un lenzuolo bianco, dopo che i soccorritori del 118 erano andati via con l’ambulanza vuota: il decesso è stato velocissimo. Il 69enne era a fianco al suo Fiat Scudo 130 sui cui sportelli non ci sono insegne di cooperative di taxi cittadine: era uno dei non tanti “autonomi”, non legati appunto alle coop delle auto bianche.

La ricostruzione

I poliziotti della Squadra volante hanno ricostruito, attraverso le testimonianze anche dei clienti con cui Pani aveva avuto il diverbio, che cos’era successo nei minuti precedenti la disgrazia. E pare, salvo colpi di scena che a dire il vero non sono granché attesi, sia andata in questo modo: al porto di via Roma il Fiat Scudo ha caricato a bordo due passeggeri nigeriani, un uomo e una donna, e i loro tanti bagagli che avevano appena sbarcato da un traghetto. Si sono accordati sul prezzo della corsa e, quando il mezzo pubblico ha raggiunto la destinazione a Pirri, è giunto il momento di pagare: pare che il tassista chiedesse 25 euro, mentre i clienti sostenevano che l’accordo fosse per 20, ma Pani ha sostenuto il contrario e si è seduto sopra i bagagli dei clienti, poggiati per terra. Alcuni testimoni riferiscono che la donna lo tirasse per un braccio per farlo alzare da uno dei suoi bagagli, per poter portarlo via, ma il tassista avrebbe resistito. Poi sembra che un accordo sia stato trovato: senza che nessuno aggredisse fisicamente qualcun altro.