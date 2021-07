Tasse: stangata Irpef nel 2022 

0,4

Tasse invariate quest’anno ma l’anno prossimo potrebbe esserci una stangata Irpef, almeno per chi ha redditi più alti. L’assessore alle Finanze Angelo Angioi ha annunciato il cambio epocale per la città che, da quando esiste il sistema per portare altri soldi nelle proprie casse, pratica l’addizionale dello 0,4 uguale per tutte le fasce di reddito. «Dal 2022 la tassazione avverrà per scaglioni crescenti» aveva annunciato in Consiglio comunale e quindi chi ha un redito più alto paga di più.

La novità

«Questo sistema a scaglioni è praticato da molti altri centri anche in Sardegna, è un atto di giustizia verso chi ha un reddito basso e chi ce l’ha altissimo – ha spiegato l’assessore – La nostra aliquota è ferma dal 2006, l’aggiornamento segue un criterio di giustizia sociale senza per questo infierire su alcuna categoria. È necessario per garantire la qualità dei servizi che ci consentono di essere in testa alle classifiche nazionali su sicurezza, qualità della vita, servizi per i bambini e sull’ecosistema urbano».

I dati

Giusto per rendere l’idea attualmente il Comune dall’Irpef incassa 1,5 milioni e col nuovo sistema conta di portarne a casa tra i 2,6 e i 3 milioni e mezzo di euro. Il doppio, una cifra che può essere raggiunta in un solo modo: facendo pagare di più tutti i contribuenti che hanno un reddito che va dai 10 ai 120 mila euro all’anno. Ciò che fa la differenza è il moltiplicatore, cioè l’aliquota che più è alta più incide sul reddito della persona. I 6 mila 411 contribuenti al di sotto dei 10 mila euro che finora hanno contribuito alla finanze comunali con 28 mila 391 euro, dal 2022 non pagheranno mezzo centesimo. Tutti gli altri invece con redditi dai 10 ai 120 mila euro pagheranno di più. Si procederà per scaglioni. Si va dallo 0,69 per i redditi da 10 a 15 mila euro, passando per un’aliquota dello 0,72 per la fascia dai 16 ai 26 mila euro, per lo 0,74 fino a 55 mila fino allo 0,80 dai redditi dai 55 agli oltre 120 mila.

I costi

Il conto è presto fatto. Dai 2429 contribuenti con un reddito da 10 a 15 mila euro l’Irpef porterà dai 120 a 200 mila euro, con una media pro capite che da 50 euro sale a 80; dai 5.982 con reddito fino a 26 mila l’imposta passa da 490 mila a 880 mila; per i 5.363 con redditi da 55 mila da 734 mila si sale a 1,2 milioni di euro e i Paperon dei Paperoni che sforano anche i 120 mila di reddito con l’aliquota raddoppiata (dallo 0,4 allo 0,8) raddoppiano anche il gettito attestandosi sui 550 mila euro. «Le aliquote possono cambiare queste sono solo proposte – va avanti – si puo studiare un’aliquota più bassa per i redditi fino a 26 mila euro. Il discorso è aperto ma la strada è tracciata. Credo che operare per scaglioni di reddito sia il sistema più equo perché segue il principio che “chi più ha ,più paga”. Voglio lasciare a chiunque verrà dopo di noi un bilancio sano e capace di offrire ai cittadini servizi sempre più all’altezza di un capoluogo. Non ci possiamo più permettere aliquote che non siano compatibili con il periodo che stiamo vivendo».

Il sistema a scaglioni crescenti è utilizzato anche in molti altri centri in Sardegna. Ci permetterà di continuare a garantire i servizi, fermo restando che le aliquote potranno essere riviste almeno per i redditi medi