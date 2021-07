«Tasse invariate e servizi garantiti» 

Nel bilancio di previsione 2021-2023 approvato dalla Giunta comunale c’è subito la notizia che interessa i cittadini: i tributi restano quelli che sono. «Nessun aumento in un anno fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria che ha visto il Comune impegnato a sostenere le famiglie e gli operatori economici per supportare la ripresa» precisa il sindaco Andrea Lutzu. Concetto ribadito subito dall’assessore al Bilancio Angelo Angioi: «In questa manovra le tariffe e i tributi restano identici agli anni scorsi. Il canone unico patrimoniale che raggruppa in una sola imposta occupazione del suolo pubblico, pubblicità e canoni mercati, non subisce modifiche al netto delle tante agevolazioni che in questo periodo sono state concesse agli operatori economici come il suolo pubblico gratuito, l’imposta di soggiorno».

Tariffe

Tariffe Tari confermate anche per il 2021 mentre per il 2022 e 2023 «prevediamo una riduzione delle aliquote» precisa Angioi . Nei prossimi anni però qualcosa potrebbe cambiare: «In futuro occorrerà fare una riflessione su una particolarità tutta oristanese dove pare non esistano immobili di pregio delle categorie A1, A8 e A9». Nel 2022 e 2023 saranno riviste anche le aliquote Irpef ma non tutte in diminuzione. Si opererà infatti per scaglioni iniziando da chi ha un reddito entro i 10 mila euro che non pagherà neppure un centesimo. «La procedura a scaglioni mira a salvaguardare le fasce reddituali più basse con contribuzioni più alte per redditi tra 10 e 15 mila euro e via via tra 15 e 28 mila, 28 mila e 55 mila, 55 e 75 mila e infine quelle sopra i 75 mila. La previsione – precisa Angioi- di una rimodulazione dell’addizionale Irpef, tra le più basse a livello regionale, risponde all’esigenza di garantire la tenuta dei conti e mantenere la qualità dei servizi».

I dati

Tra le voci principali del bilancio da 168 milioni da segnalare i 14 milioni 956 mila euro di entrate tributarie, 28 milioni 606 mila di trasferimenti, 5 milioni 630 mila euro di entrate extratributarie, 26 milioni 966 di entrate in conto capitale e 68 milioni di entrate per partite di giro. Ancora tra le entrate i 3 milioni dalla vendita di beni e servizi, un milione 405 mila euro dalla repressione delle irregolarità tra le quali le violazioni al codice della strada. Tra le spese quasi un terzo, 53 milioni, se ne va a pagare quelle correnti (stipendi e spese generali), 36 milioni in conto capitale, 1 milione 614 mila euro per saldare le rate dei mutui, 9 milioni serviranno per chiudere le anticipazioni ottenute dal tesoriere in tempi di magra finanziaria e 68 milioni per compensare le partite di giro.

Opere pubbliche

Nel triennio ne sono state programmate per 106 milioni. Tra tutte la rigenerazione urbana, la sistemazione di alcune scuole, delle piazze Manno e Mariano, fibra ottica, videosorveglianza, circonvallazione nord, via Lepanto, marciapiedi.

In un anno fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria, nella nostra manovra finanziaria le tariffe e i tributi restano identici a quelli degli anni scorsi