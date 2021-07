Tassa sulle multinazionali, G20 verso il sì 

Venezia. Il G20 finanze incassa il “sì” di principio all’accordo sulla tassazione delle multinazionali. Ma il tema, nella prima giornata del vertice dei ministri delle Finanze e dei governatori, viene quasi messo in secondo piano dal crescente allarme sulle pandemie, che richiede 75 miliardi di dollari per una risposta adeguata, e dal riscaldamento globale, che vede l’Ue prendere nuovamente l’iniziativa.

I due pilastri

All’Arsenale di Venezia, dove si tiene il primo summit in presenza dall’inizio della pandemia, partono i lavori veri e propri, dedicati ieri perlopiù alla pandemia e alla dotazione finanziaria per combatterla. La riforma della tassazione delle multinazionali, dopo il via libera del G20 sulla base di lavoro offerta dall’Ocse, è in calendario oggi ma già trapela il via libera alla bozza, sulla base dei due pilastri della redistribuzione degli utili delle imprese fra i Paesi e della tassa minima globale al 15%. Un via libera di principio, che vede ancora degli “holdout” proprio in Europa con Ungheria, Irlanda ed Estonia, ma che nelle intenzioni dovrebbe portare a un negoziato tecnico per arrivare a un accordo vero e proprio al G20 dei capi di Stato e di Governo e all’entrata in vigore entro il 2023.

Le Maire: patto ambizioso

Il ministro delle Finanze tedesco Olaf scholz si dice «fiducioso che troveremo un accordo», quello francese Bruno Le Maire auspica che sia «ambizioso». Il ministro dell’Economia Daniele Franco e il governatore di Bankitalia Ignazio Visco non si sbilanciano sull’accordo, che punta a riequilibrare la tassazione dei colossi web e va ancora validato dai “titolari” del G20 finanze. Intanto al G20 si delinea un accento crescente sulla tassazione sul cambiamento climatico. Il Fmi chiede un «segnale potente» sui prezzi delle emissioni di Co2: dovrebbero essere a 75 dollari per tonnellata, sono a 3. Paolo Gentiloni, commissario Ue agli Affari economici: «Tassazione green ora o mai più».

