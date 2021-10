Tassa sui rifiuti, caccia agli evasori 

I furbetti della Tari hanno le ore contate. Sono in arrivo 2.300 notifiche di ingiunzioni relative alle annualità 2013 e 2014. Gli avvisi per la riscossione della tassa sui rifiuti non sono bastati e così entrano in gioco le quattro concessionarie di recupero crediti incaricate dal Comune: oltre all’Agenzia delle entrate, le società Maggioli, Assist e Soget. Una corsa contro il tempo perché tra due mesi, il 31 dicembre 2021, quei crediti cadono in prescrizione. E se tra gli utenti qualcuno ci ha sperato, rimarrà deluso perché l’amministrazione non ha alcuna intenzione di rinunciare a quel gettito.

Il credito

E non si tratta certamente di bruscolini: 800 mila euro, per un totale di 1200 morosi nel 2013, e 820 mila per le 1100 cartelle del 2014. A questi vanno sommati un milione mezzo di euro, spalmati negli avvisi di accertamento inviati tra marzo e aprile per la mancata riscossione degli anni 2015-2016, e 600 mila euro di intimazioni e atti esecutivi già notificati nello stesso periodo per la Tarsu (allora si chiamava così) del 2012. Calcolatrice alla mano, oltre 3 milioni e 700 mila euro di ammanchi che finiscono alla voce residui o crediti di dubbia esigibilità e condizionano pesantemente il Bilancio comunale. «Esistono quattro categorie di morosi - spiega l’assessore Angelo Angioi - Gli sbadati che corrono ai ripari non appena si accorgono della dimenticanza, poi gli utenti in reali difficoltà economiche, gli evasori consapevoli e infine i fantasmi, quelli che non non compaiono nell’anagrafe tributaria». Qualcuno è venuto allo scoperto di recente, costretto dall’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata. «Con la consegna dei nuovi mastelli abbiamo registrato 300 nuove iscrizioni - prosegue Angioi - A meno che non dimostrino di avere acquisito la residenza in città solo recentemente, dovranno pagare gli arretrati degli ultimi cinque anni».

La manovra

Sbadataggine o furbizia, è arrivato il momento di mettersi in pari. Regolarizzare la propria posizione è possibile usufruendo del ravvedimento operoso ma «ovviamente in presenza di un avviso di accertamento - precisa - Nel momento in cui l’atto diventa esecutivo, decade ogni diritto di agevolazione». Per Angioi «pagare tutti per pagare meno» non è soltanto uno slogan. E se gli 830 mila euro messi in campo dall’amministrazione nelle scorse settimane porteranno ad una sottile sforbiciata delle prossime bollette, il recupero di somme evase (unito ad un perfezionamento del servizio di raccolta differenziata) potrebbe alleggerire ulteriormente le tariffe. «È importantissimo proseguire su questa strada - conclude - gli uffici comunali sono a disposizione dei cittadini oristanesi per ogni chiarimento».