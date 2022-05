Tassa sui rifiuti, bollette invariate 

Nessun rincaro, le tariffe Tari per famiglie e imprese Selargius restano invariate. L’ultimo atto della Giunta Concu approdato in Consiglio comunale ieri sera, riunione che di fatto ha chiuso l’attuale consiliatura arrivata ormai al capolinea. «Tutto grazie a una manovra finanziaria interna da 800mila euro che ci ha consentito di mantenere la pressione tributaria uguale agli anni scorsi», ha annunciato il sindaco Gigi Concu nell’aula di piazza Cellarium. Astenuti i gruppi di minoranza.

Il piano tariffario

Ieri sera il via libera in Consiglio comunale. Prima la discussione del piano economico finanziario, che di fatto fotografa il bilancio dei costi del servizio di igiene urbana con Campidano ambiente (in attesa che parta il nuovo appalto): 4 milioni di euro, spesa calcolata sulla base delle norme di Arera, l’Autorità di regolazione del settore che ha fissato nuovi standard e tariffe per Comuni e gestori. Di fatto il 25 per cento in più rispetto allo scorso anno. Poi la votazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, e della variazione di bilancio che sposta parte delle risorse dell’avanzo di bilancio disponibile per tamponare il rischio rincari. «Abbiamo deciso di destinare 800mila euro di risorse comunali al fine di attutire il caro bollette», ha sottolineato il vicesindaco e assessore al Bilancio Sandro Porqueddu dopo aver elencato tutti i numeri del piano tariffario della tassa sui rifiuti. «Un fondo che abbiamo deciso di ripartire fra utenze domestiche e non domestiche: 550mila sono destinati per scongiurare aumenti della Tari alle famiglie, 250mila per le imprese. Ripartizione che potrà essere modificata dalla futura amministrazione comunale visto che l’approvazione del bilancio di previsione slitta a fine giugno».

La minoranza

Maggioranza d’accordo, la minoranza ha invece deciso di astenersi: «La Giunta avrebbe potuto fare di più per le famiglie e le imprese», il commento del capogruppo Pd Francesco Lilliu. «A fronte di 8 milioni di euro a disposizione, si sarebbero potute destinare ulteriori somme per fare pagare una Tari ridotta ai cittadini e alle imprese. A mio avviso è stata persa un’importante occasione per dare da subito un segnale forte e concreto».