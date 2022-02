Tassa sui concorsi, è polemica 

La tassa sui concorsi in Comune accende il dibattito politico in città. Dieci euro in tutto, come ha deciso la Giunta di via Porcu, che dovranno essere versati per poter accedere alle selezioni pubbliche in vista di future assunzioni in Municipio.

«Inaccettabile far pagare un altro inutile tributo in un periodo di crisi come questo», attaccano i rappresentanti del direttivo cittadino di Fratelli d’Italia. «Una normale tassa di segreteria che si paga ovunque», replica il vicesindaco Tore Sanna, «la cosa più importante credo sia che dopo vent’anni il Comune riprende a fare concorsi». L’introduzione della nuova tassa è contenuta in una delibera approvata dalla Giunta, con la quale di fatto viene istituito l’obbligo del tributo di ammissione ai concorsi pubblici che saranno avviati dal Comune, fissando l’importo da pagare a 10 euro.

La polemica

Una decisione che ha innescato polemiche nel centrodestra quartese. «Dopo la tassa sui passi carrabili aumentano gli “errori da matita rossa” in questo primo anno di consiliatura», il commento del direttivo cittadino di FdI. «Riteniamo inaccettabile l'accanimento da parte dell'amministrazione nei confronti dei cittadini quartesi già tartassati da bollette e da tutti gli aumenti dei prodotti di consumo. Per questo, come direttivo cittadino di FdI e Gioventù Nazionale Quartu, pensiamo che questa tassa non ponga tutte le persone, in particolare i giovani, sullo stesso piano e quindi compia una discriminazione. Auspichiamo un passo indietro da parte dell’amministrazione», chiedono gli esponenti del partito, «affinché i tanti giovani che vorranno partecipare ai concorsi nella nostra città non debbano pagare un'inutile tassa in questo periodo di crisi». Sulla stessa linea Francesco Caredda, del gruppo Io sono Quartu: «Ritengo sia inopportuno scegliere un momento del genere per applicare una nuova tassa».

La replica