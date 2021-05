Tassa di successione, Letta sente Draghi  ma non c’è l’accordo 

Una lunga telefonata, in mattinata, cui dovrebbe seguire un incontro di persona, la prossima settimana. Un «confronto cordiale, nella franchezza». Mario Draghi ed Enrico Letta si sentono dopo il ruvido botta e risposta a distanza di giovedì, sull'ipotesi di finanziare una dote per i giovani con una tassa fino al 20% sulle eredità immobiliari che valgano 5 milioni, una misura che «riguarda l'1% della popolazione». Il segretario Pd difende a spada tratta la proposta. Il premier resta convinto, come detto giovedì, che prima si debba disegnare una riforma complessiva «nel segno della progressività» e dello stimolo alla crescita. Che non sia questo il momento di “prendere” ai cittadini ma di “dare”, il premier lo ha detto più volte. Ma i Dem respingono il tentativo di Salvini di “usare” Draghi per schiacciarli nel ruolo di tassatori. In un dibattito che è solo l'antipasto di quello che rischia di accadere tra un mese, quando la riforma del fisco entrerà nel vivo.

Il dibattito

«Il presidente del Consiglio non ha bocciato la proposta di Letta, ha detto che non è questo il momento di parlarne, ma noi vogliamo stare nella discussione con le nostre idee, senza intralciare la riforma fiscale», dice un dirigente Dem. Ma la questione è proprio il tempismo, spiegano altre fonti di maggioranza, che attribuiscono al premier una dose d'irritazione - non confermata dalle fonti ufficiali - per una proposta che al segretario sarebbe stato consigliato di non avanzare ora. Anche perché, è il ragionamento, in una fase di recessione le politiche fiscali devono essere espansive. Da Palazzo Chigi parlano di un colloquio «lungo e cordiale». Dal Nazareno aggiungono che c'è «franchezza» nelle posizioni. Di Draghi resta a verbale quanto detto giovedì: fermi gli obiettivi di progressività e crescita, bisogna disegnare un pacchetto coerente e solo in quell'ambito si potranno poi definire i parametri.

Le tappe della riforma

Entro fine giugno la commissione parlamentare d'indagine sul fisco consegnerà la sua proposta a Draghi per la legge delega che farà da cornice alla riforma vera e propria. Ma è probabile che, viste le divergenze in partenza, su diversi punti si indichino diverse opzioni e non proposte secche. Poi, è la convinzione comune in maggioranza, sarà Draghi a decidere la rotta, con il lavoro di una commissione ad hoc. Solo così si potranno annullare le distanze tra la Lega che continua a puntare alla flat tax, Fi che con Occhiuto indica l'obiettivo di abbassare le tasse, il M5s che punta a ridurre gli scaglioni e il Pd che si prepara a proporre un sistema tedesco senza scaglioni ma con aliquote tarate sul reddito, insieme alla tassazione dei sussidi ambientali dannosi e la tassa sulle super eredità per aiutare i giovani.

Botta e risposta

Letta rivendica la sua proposta, rilanciando i tanti tweet a sostegno, e affermando che mentre lui punta alla luna (il sostegno ai giovani), il dibattito si sposta sul dito (la tassazione delle eredità). Salvini propone di tassare piuttosto i giganti del web e accusa il Pd di essere il partito delle tasse.

In un confronto a distanza che si fa sempre più frequente, perché ciascuno dei due cerca di marcare il suo spazio politico nell'ambito della grande maggioranza, anche in vista delle prossime amministrative.

La Lega

punta alla flat tax e chiede di tassare i giganti del web

Forza Italia

indica come obiettivo quello di abbassare le tasse

Il M5S

invece vuole ridurre gli scaglioni

Il Pd

propone un sistema tedesco con aliquote tarate sul reddito, tassazione dei sussidi ambientali dannosi e sulle super eredità