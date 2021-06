Tassa di soggiorno, da oggi si paga 

«La tassa di soggiorno? Ben venga se le risorse vengono poi utilizzate per l’incremento dei servizi turistici, ma solo nei mesi estivi o in occasione di grandi eventi». Gli albergatori oristanesi accolgono senza mugugni la scelta del Comune di ripristinare l’imposta, dovuta dai non residenti che pernottano nelle strutture ricettive locali. Dopo quindici mesi di sospensione, per l’emergenza sanitaria, per i titolari di esercizi alberghieri ed extralberghieri, da oggi torna l’obbligo di esigere il pagamento del tributo.

Gli operatori

«Non è stata una sorpresa - afferma Paolo Pradelli, titolare di diversi hotel in città e sulla costa - La delibera approvata dalla Giunta comunale prevedeva la sospensione della tassa fino al 30 giugno. Non possiamo certo lamentarci, siamo grati all’amministrazione civica: in molti comuni del circondario l’imposta è rimasta in vigore anche durante il picco della pandemia». Sono solo un ricordo le polemiche che, nel 2019, avevano accompagnato l’istituzione del balzello. Sarà che dopo mesi di austerità e conti in rosso i telefoni delle reception hanno finalmente ripreso a squillare, ma il contributo non spaventa i titolari delle strutture ricettive. «I clienti non si lamentano - prosegue Pradelli - la tassa di soggiorno non influenza i flussi turistici. Le premesse per la stagione sono buone, le prenotazioni per luglio e agosto sono in aumento, abbiamo molti stranieri».

La ripresa

Sulla stessa lunghezza d’onda Rossella Sanna, della catena Mistral. «C’è stata una bella ripresa, improvvisa, da una settimana all’altra. La gente ha voglia di vacanze dopo un anno di restrizioni: molti italiani si sono concessi qualche giorno di vacanza a giugno, anticipando i tempi – fa sapere – Non sono certo pochi euro di imposta a scoraggiarli, l’importante è che le risorse, come promesso dal Comune, vengano investite per migliorare l’offerta in città». C’è poi un altro aspetto da analizzare. «Sarebbe opportuno - aggiunge Sanna - che la tassa di soggiorno fosse limitata ai mesi di alta stagione o in occasioni particolari, ad esempio per la Sartiglia, a Carnevale. Bisogna venire incontro alle attività che restano aperte tutto l’anno, prevedendo almeno una rimodulazione delle tariffe». Per l’operatrice turistica è impensabile esigere un contributo da parte di chi, soprattutto nei mesi invernali, soggiorna ad Oristano per motivi di lavoro. «La nostra città purtroppo offre poco ai turisti per buona parte dell’anno. Non c’è una proposta culturale, i servizi sono praticamente assenti».