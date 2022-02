Tassa di soggiorno, crescono le entrate 

«Mi auguro che una parte della tassa venga utilizzata per la promozione della destinazione, – dice subito Bianca Bradi, imprenditrice turistica – nell’evoluzione della tecnologia per monitorare il gradimento tramite delle applicazioni e, in questo modo, migliorare i servizi. Importante anche creare eventi e potenziare i trasporti». Il sindaco Mario Conoci ritiene che i soldi dei turisti debbano essere utilizzati per rendere la città più decorosa e accogliente e anche per l’organizzazione di manifestazioni, senza dimenticare la promozione. «Interventi che possono essere goduti anche dai cittadini».

Dopo aver toccato i minimi storici, con appena 336 mila euro incassati nel 2020, la tassa di soggiorno sta tornando a rimpinguare le casse del Comune anche se ancora non ha raggiunto i livelli pre-pandemia. «Circa 750 mila euro, – riferisce l’assessora alle Finanze Giovanna Caria – quasi la metà rispetto ai dati del 2019 quando il Comune superava il milione e centomila euro».

Nei giorni scorsi a Porta Terra c’è stato un incontro con Federalberghi, Consorzio turistico Riviera del Corallo, Confartigianato, Confesercenti, Domos e Confcommercio. C’erano il sindaco Mario Conoci, le assessore alle Finanze Giovanna Caria e Giorgia Vaccaro e il titolare della delega al Turismo Alessandro Cocco. Sul tavolo, in vista della predisposizione del bilancio di previsione, il tema della tassa di soggiorno, della sua destinazione, dei suoi importi, con l’avvio di un confronto e di riflessioni che proseguiranno nei prossimi giorni.

La destinazione

«Mi auguro che una parte della tassa venga utilizzata per la promozione della destinazione, – dice subito Bianca Bradi, imprenditrice turistica – nell’evoluzione della tecnologia per monitorare il gradimento tramite delle applicazioni e, in questo modo, migliorare i servizi. Importante anche creare eventi e potenziare i trasporti». Il sindaco Mario Conoci ritiene che i soldi dei turisti debbano essere utilizzati per rendere la città più decorosa e accogliente e anche per l’organizzazione di manifestazioni, senza dimenticare la promozione. «Interventi che possono essere goduti anche dai cittadini».

Le tariffe

I turisti che soggiornano in Riviera, pagano un surplus che varia dai 30 centesimi (nei campeggi) ai 2 euro (hotel quattro e cinque stelle) a pernottamento, per un massimo di sette giorni. Sono previsti sconti e esenzioni per alcune categorie e una riduzione del 50 per cento nella bassa stagione. I numeri dicono che la tassa non ha scoraggiato i vacanzieri. Anzi, nei progetti della giunta ci sarebbe persino un aumento delle tariffe. Durante la riunione con le associazioni di categoria, infatti, si è analizzato il listino dell’imposta, fermo da dieci anni, facendo riferimento ad altre località della Sardegna. «Puntiamo molto su interventi per la promozione turistica», conferma l’assessora Caria. «C’è una grande voglia di ripresa e non manca l’entusiasmo da parte degli operatori. Noi vogliamo star loro vicino».

