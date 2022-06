Tassa di soggiorno, coro di sì 

Più che tassa di soggiorno agli imprenditori piace chiamarla imposta di scopo. Sembra una sottigliezza ma il concetto è tutto racchiuso qui. «Se l’euro del turista serve perché il prossimo anno vedremo il marciapiede finito sono d’accordo, non che quelle risorse debbano servire a finanziare l’acquisto di loculi». Interpretazione chiara quella espressa da Marino Catte, 61 anni, titolare dell’Hotel Arbatasar. Non discute della bontà della tassa di soggiorno Rocco Meloni (70), proprietario del resort Baia di Cea. «Ma dovrebbero essere soldi a destinazione vincolata, diversamente finirebbero nel bilancio comunale e sarebbe come aver istituito un’ulteriore tassa che creerebbe solo danni».

Il turismo come industria, con il coinvolgimento di tutto il territorio, e un impiego condiviso della tassa di soggiorno. Tortolì ha bisogno di interventi articolati per diventare più bella e attraente, un gioiello raffinato con tutte le sue potenzialità. Lo dicono e lo ripetono, da anni, operatori turistici e parti sociali. Hanno il polso della situazione e dalla loro voce nascono idee e soluzioni alle criticità strutturali, cui si fa fatica a porre rimedio perché le casse comunali languono.

Numerosi i titolari di Partita Iva invocano l’introduzione della tassa di soggiorno (vincolata) per destinare le risorse a iniziative che arricchiscano il decoro urbano garantendo più servizi, utili sia ai residenti che ai vacanzieri. «Purché - è il pensiero condiviso - siano fondi vincolati al turismo».

Gli imprenditori

Più che tassa di soggiorno agli imprenditori piace chiamarla imposta di scopo. Sembra una sottigliezza ma il concetto è tutto racchiuso qui. «Se l’euro del turista serve perché il prossimo anno vedremo il marciapiede finito sono d’accordo, non che quelle risorse debbano servire a finanziare l’acquisto di loculi». Interpretazione chiara quella espressa da Marino Catte, 61 anni, titolare dell’Hotel Arbatasar. Non discute della bontà della tassa di soggiorno Rocco Meloni (70), proprietario del resort Baia di Cea. «Ma dovrebbero essere soldi a destinazione vincolata, diversamente finirebbero nel bilancio comunale e sarebbe come aver istituito un’ulteriore tassa che creerebbe solo danni».

Il sindacato

Michele Muggianu (40), segretario Cisl Ogliastra, vota per la tassa di soggiorno. «Una cittadina che vuol fare turismo deve essere più bella e attraente. La tassa di soggiorno può rappresentare uno strumento importante, purché le risorse vengano vincolate al miglioramento del decoro urbano e delle maggiori attrazioni turistiche, con investimenti in opere pubbliche, verde e mobilità sostenibile. Tutte le realtà turistiche italiane la hanno già adottata. Se accompagnata dal coinvolgimento delle parti sociali e imprenditoriali, nel giro di pochi anni può consentire un autentico rilancio. Tortolì deve ragionare in grande ed esprimere a pieno tutte le sue potenzialità, per fare da traino all’intero territorio. Tutte le opportunità che sono all’orizzonte devono essere colte, i giovani devono poter costruire qui il loro futuro».

