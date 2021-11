Tassa di soggiorno al varo 

Due anni fa non ne voleva sentire. Quando i Comuni di Cabras e Oristano avevano deciso di istituire la tassa di soggiorno il sindaco di San Vero Milis non li aveva seguiti. «Il territorio non è pronto per chiedere soldi ai turisti visti i pochi servizi a disposizione», aveva detto Luigi Tedeschi durante un incontro pubblico con gli operatori. Ora però si cambia. Anche chi soggiornerà nella costa sanverese dovrà mettere mani al portafoglio. L'istituzione della tassa di soggiorno sbarcherà nei banchi del Consiglio il prossimo 29 novembre per l'approvazione del regolamento. Intanto però c'è già qualcuno che storce il naso.

Le critiche

I consiglieri dell'opposizione prima di votare a favore della tassa vogliono vederci chiaro. Antonello Chessa è chiaro: «Prima di votare il regolamento voglio capire come mai il Comune abbia deciso, solo ora, di fare questo passo, ma soprattutto cosa è cambiato dal 2019. Per fare queste domande aspetteremo l’assemblea pubblica». Salvatore Pinna invece parla di servizi che scarseggiano: «Ben venga far pagare i turisti, ma quali sono i servizi che il Comune riuscirà a offrire in cambio? Prima di istituire la tassa spero che l'amministrazione si organizzi per offrire un qualcosa. Nella nostra costa di bello per ora c'è solo il mare».

Le tariffe

Il sindaco spiegherà le sue ragione lunedì prossimo in Consiglio. Intanto però è certo che le tariffe saranno le stesse presenti nella città di Eleonora d'Arborea e nel paese dei Giganti. Per gli alberghi a 4 stelle la cifra che i titolari delle strutture verseranno nelle casse del Comune è di 2 euro al giorno, mentre per quelli da tre stelle in giù 50 centesimi in meno. Per le strutture extra alberghiere, un euro. Nel regolamento che verrà presentato in aula lunedì si legge che per l'anno 2022 l'applicazione dell'imposta decorrerà non prima del sessantesimo giorno successivo all’approvazione del documento. Ma anche che le risorse verranno destinate al finanziamento di progetti e servizi a sostegno delle presenze turistiche nel territorio.