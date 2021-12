Tassa di soggiorno abolita su tre mesi 

Le novità più importanti riguardano l’abolizione del pagamento a novembre, dicembre e gennaio. Poi sono esenti quanti arrivano in città per lavoro. Il nuovo regolamento sulla applicazione della tassa di soggiorno, già approvato in Giunta, arriva mercoledì in commissione Bilancio per la discussione è atteso anche l’assessore Angelo Angioi. Entro dicembre, poi, sarà il Consiglio comunale a dire la sua e in quella circostanza si potranno apportare ulteriori modifiche. Nell’ultimo anno che precede la pandemia erano stati incassati 126 mila euro, mentre da giugno a oggi 50 mila euro. Incasso che il Comune dovrà valutare come investire.

Le novità

Gli undici articoli del regolamento sono stati modificati anche tenendo conto delle richieste avanzata dai gestori delle strutture ricettive oristanesi. Che, in particolare, chiedevano appunto di non dover applicare l’imposta nei mesi in cui i visitatori in città sono pochi mentre arrivano, anche in questo periodo, per motivi di lavoro. «Non è giusto far pagare la tassa a chi arriva a Oristnao per ragioni lavorative» conferma l’assessore Angioi. «Così come non pagherà l’imposta chi è in città perché partecipa a eventi organizzati dal Comune: corsi formativi per i dipendenti oppure convegni promossi sempre dall’amministrazione». Si applica comunque la soglia massima di sette pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno avvenga presso due o più strutture ricettive. In questo caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l’eventuale già avvenuta corresponsione dell’imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva. Sanzioni e interessi, secondo la nuova normativa, avvengono dal punto di vista tributario e non più amministrativo.

L’investimento

Ora occorre capire come investire l’incasso dell’imposta. «Valuteremo le varie opportunità con il Comitato turismo, all’interno della Fondazione Oristano» spiega il vicesindaco Massimiliano Sanna. «A breve avremo un incontro anche con i rappresentanti delle categorie, per esempio gli albergatori,. La nostra linea è quella di investire i quattrini per la promozione del territorio. Un modo per far conoscere la nostra città e avere ricadute anche nelle strutture ricettive».