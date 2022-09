Task force contro la Febbre del Nilo 

Adesso è una corsa contro il tempo: per arginare la diffusione della West Nile desease serve un intervento straordinario della Regione. Il sindaco Massimiliano Sanna non nasconde la preoccupazione per un’emergenza che si sta rivelando troppo grande per la Provincia e che ha già presentato un conto salato al territorio, con sei casi accertati. «Occorre prevedere e calendarizzare un’energica e immediata campagna di disinfestazione accompagnata da azioni di prevenzione, sensibilizzazione e comunicazione per ridurre al minimo i pericoli legati alla diffusione della Febbre del Nilo» ha scritto insieme all’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda, in una lettera inviata al presidente della Regione Christian Solinas e agli assessori alla Difesa dell’ambiente Gianni Lampis e alla Sanità Mario Nieddu. Il Comune chiede di conoscere quali provvedimenti la Regione abbia previsto per arrestare la corsa del virus.

L’appello

La questione nei giorni scorsi è stata al centro di una riunione dell’Unità di crisi regionale in cui si è preso atto della gravità della situazione. «Considerando le difficoltà della Provincia a assicurare un rapido e capillare intervento, è necessario che la Regione pianifichi una campagna straordinaria di disinfestazione nei terreni pubblici e in quelli privati» è la richiesta del primo cittadino che aggiunge: «Il Comune è pronto a mettere in campo ogni risorsa disponibile e siamo certi che anche gli altri enti coinvolti siano pronti a fare altrettanto, ma la complessità e la vastità del territorio impongono un livello superiore di intervento, opportunamente sostenuto da risorse economiche e organizzative che solo la Regione può assicurare in tempi rapidi».

I ritardi

Richiesta rafforzata anche dal consigliere regionale pentastellato Alessandro Solinas. «Siamo in ritardo, sono necessari interventi preventivi per evitare di ritrovarsi in situazioni di emergenza - afferma - lavoreremo con ogni mezzo per assicurare che gli uffici cagliaritani si attivino il più presto possibile». Sull’inadeguatezza della lotta agli insetti nocivi era intervenuto qualche settimana fa anche il consigliere di Forza Italia Emanuele Cera che ribadisce: «In tempi non sospetti avevo sollecitato gli enti preposti a una più scrupolosa attività preventiva - osserva - Siamo passati da una gestione ordinaria a una straordinaria, la Provincia deve chiarire se è una questione di risorse o di competenze». Dall’assessorato regionale alla Sanità assicurano massima attenzione sull’evoluzione epidemiologica. «La convocazione di due Unità di crisi in pochi giorni conferma il livello di allerta» riferiscono. Restano stazionare ma sempre gravi, intanto, le condizioni delle sei persone contagiate nel territorio, cinque di Oristano, una di Simaxis.