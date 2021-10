Task force contro il degrado 

Dieci mila euro al mese per pulire la città. Stanco delle lamentele che ormai suonano come un ritornello (“Sanluri è sporca”), il sindaco, Alberto Urpi, si dice disposto anche a fare lo sceriffo pur di avere una «città pulita e decorosa». E questa volta non bada a spese: un investimento di 130 mila euro l’anno cui si aggiungono i fondi regionali dei progetti Lavoras, Reis, Servizio civico, operi del Comune, operatori ecologici della raccolta differenziata. Una task force che ogni giorno impegna 14 operai nell’iniziativa “Operazione pulizia e decoro della città”, come l’ha definita Urpi.

Il progetto

Una vera e propria strategia d’attacco al degrado messa in campo dalla Giunta con l’affidamento del servizio a una ditta esterna. Un impegno e una priorità che nel tempo dovrebbero trasformarsi in una cura costante e continuativa del territorio. «La questione degrado – ricorda il primo cittadino - deriva in parte dal fatto che la città si addormenta con 9 mila residenti e si sveglia con 13 mila presenze, dovute ai numerosi servizi che offre e ai tanti supermercati. È ovvio: più siamo e più sporchiamo. Non dimentichiamo che i soldi regionali del Fondo Unico tengono conto degli abitanti: 600 mila per un paesino con meno di mille anime e per noi due milioni. La proporzione non regge il paragone sulla pulizia con un vasto territorio come il nostro, compresa la frazione di Sanluri Stato».

Le periferie

Alberto Urpi punta il dito contro chi vede sporcizia ovunque. «C’è chi continua a notare scarabei stercorari che si posano su un ciuffo giallo, ma non vede che c’è anche un immenso prato verde». Il progetto coinvolge anche le periferie, dove spesso i cittadini hanno l’impressione di essere lontani e dimenticati. «Non è così – dice l’assessore all’arredo urbano, Franco Nurra - e lo dimostreremo. La ditta specializzata e l’investimento di fondi di bilancio arrivano dopo un anno d’impegno speso per toglierci di dosso la maglia nera dei rifiuti. Abbiamo provato con l’acquisto di nuovi cestini nelle strade e nelle piazze, nuovi mastelli, spazzatrice meccanica, operai comunali. Personalmente ho indossato le vesti di un controllore, ho scovato discariche a cielo aperto, abbiamo sensibilizzato la gente al rispetto dell’ambiente, organizzato giornate ecologiche. Sanluri era ed è ancora sporca. Siamo fiduciosi: una forza lavoro con ben 28 mani, non sarà l’unica strada da percorrere, ma non potrà deluderci. Che altro possiamo? Un vigile dietro 13 mila persone, non è di questo mondo. Invitiamo residenti e ospiti a collaborare. Insieme possiamo e dobbiamo farcela. Il senso civico è un valore».