Tariffe Villaservice, è scontro tra Comuni 

Finita l’attesa: dopo 9 anni, la Regione approva il nuovo piano tariffario per i Comuni che confluiscono i rifiuti a Villaservice, la discarica di Villacidro: per il secco confermato il costo di 116 euro a tonnellata, il segno più è nell’umido che passa da 92 a 130 euro a tonnellata. Una misura che divide i sindaci del Medio Campidano: da una parte i Comuni soci, Villacidro, Arbus, Gonnosfanadiga e Sanluri che vedono «la fine del rischio di chiudere la discarica mandando a casa i lavoratori», dall’altra gli esterni sul piede di guerra per «un salasso che comporterà l’aumento della Tari».

Le tariffe

Dal’assessorato regionale all’Ambiente a Villaservice: il nuovo Piano tariffario per il triennio 2021-2023 è arrivato ieri mattina. Ad essere agevolati sono ancora una volta i soci: per loro la tariffa passa da 70 ad 80 euro, contro l’aumento del 41 per cento per tutti gli altri. Il Piano, atteso dall’ultima modifica del 2012, è stato rinviato per via dei contenziosi fra il Consorzio e la Villaservice. Uno scontro nei Tribunali sugli accantonamenti, ovvero circa 5 milioni di euro che la Villaservice avrebbe dovuto versare al Consorzio per i costi post-discarica e per le manutenzioni.

I soci

«Le nuove tariffe - dice la sindaca di Villacidro Marta Cabriolu- ci consentiranno di programmare l’attività, bloccata per via dell’incertezza sulle somme disponibili, approvare i bilanci, ma soprattutto conservare i posti di lavoro. L’aumento si sarebbe potuto evitare se gli impianti fossero adeguati e capaci a trattare più frazioni di umido. Purtroppo, nonostante 12 milioni di euro erogati dalla Regione, non è stato speso un soldo». Andrea Concas di Arbus commenta: «Alla luce delle novità rimanere soci è stata una scelta giusta». Andrea Floris di Gonnosfadiga: «Il nuovo Piano ci aiuterà a capire se sia il caso di lasciare la società. Grazie all’assessorato all’Ambiente che ha permesso la soluzione di una questione annosa».

I sindaci

Malumori diffusi. Giuseppe De Fanti di Guspini sbotta: «Non resta che conferire i rifiuti in altre discariche dove la tariffa non vincola l’aumento della Tari. Un servizio già in sofferenza anche per via dei supermercati che non pagano la bolletta al Comune, perché liberi di smaltire per conto proprio». Roberto Montisci di Sardara: «Alla faccia delle politiche ambientali avviate per diminuire la Tari e i sacrifici dei cittadini virtuosi, dalla Regione la mazzata: vergogna».

