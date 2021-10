Tariffe troppo alte: «Addio Villaservice» 

Lo scorso anno conferiti 1.500 tonnellate di frazione umida e sfalci conferita lo scorso anno. Ma, visto l’aumento delle tariffe, per altro con effetto retroattivo, il Comune di Guspini, spiega il sindaco Giuseppe De Fanti, ha deciso di abbandonare Villaservice e di rivolgersi al consorzio Cisa di Serramanna. Con un risparmio notevole: dai 153,87 euro a tonnellata richiesto dal 1° gennaio 2021 da Villaservice si passerà agli 87 euro più Iva del consorzio Cisa.

L’annuncio

L'amministrazione di Guspini, ex socia dal dicembre 2019 dell'azienda villacidrese, uno fra i più importanti clienti di Villaservice, se ne va. «Dal primo ottobre», afferma De Fanti, «Guspini non conferisce più la frazione umida e gli sfalci verdi all’impianto di Villaservice di Villacidro». Il sindaco dell'ex centro minerario spiega le ragioni di questa improvvisa decisione. «La scelta è stata determinata dal fatto che inspiegabilmente e senza alcuna logica il costo del conferimento è stato elevato improvvisamente a 153,87 euro a tonnellata, quasi raddoppiando le tariffe precedenti». Aumento inaccettabile anche per un’altra ragione. «Tale operazione è stata attuata con decorrenza retroattiva a partire dal gennaio 2021 comportando per il Comune di Guspini il reperimento di 105 mila euro aggiuntivi. Tenuto conto che il nostro conferimento medio annuo è pari a 1.500 tonnellate, significa che si tratta di cifre importanti. Ma anche se fossero anche solo pochi euro, nulla cambia in linea di principio dal momento che a pagare sono i cittadini».

La riflessione

Il sindaco ancora più determinato nel sottolineare il disallineamento della tariffa richiesta. «Che è completamente fuori mercato nell’intero territorio regionale sardo: dappertutto vengono praticate tariffe inferiori di almeno 50 euro a tonnellata. A questo punto mi chiedo chi conferisce a questi prezzi quando da altre parti ci cono opportunità più vantaggiose?». De Fanti è un fiume in piena. «Sembra quasi che la rivedibile gestione di Villaservice venga scaricata sui cittadini: a farne le spese sono gli abitanti dei Comuni non soci atteso che nemmeno tutti conferiscono a Villacidro: parrebbe che in modo quanto meno discutibile i Comuni soci si siano auto assegnati una tariffa ridotta. Procedura a mio avviso inammissibile. Ovviamente di questo fatto avrò cura di informare l’assessorato regionale e gli organi di controllo affinché verifichino la legittimità di una tale operazione che danneggia pesantemente i cittadini».