Tariffe Tari, un grande pasticcio 

Pasticcio Tari, le incongruenze del Piano economico finanziario 2022 di Arbus penalizzano le attività commerciali fino a mille euro in più in bolletta, mentre gli sconti previsti per le famiglie di fatto interessano solo alcune abitazioni che risparmiano dai 3 ai 5 euro, per le altre il segno più raddoppia fino a 200 euro. Il coperchio della pentola è saltato in questi giorni con l’arrivo delle bollette, quasi alla vigilia della scadenza della prima rata, prevista per oggi. Il sindaco, Paolo Salis, scarica le responsabilità sulla variazione delle tariffe decise ad aprile: «Siamo stati eletti a giugno, a progetto approvato».

Il piano

Dall’elaborazione dei dati, fatta dagli uffici comunali insieme a un’azienda esterna, il costo del servizio porta a porta per l’anno in corso ammonta a complessivi a 1.432.185 euro. Somma che va spalmata per intero sulle utenze, applicando la norma che prevede la quota fissa stabilita in 544.789 euro, secondo quanto è grande la casa, e il resto di 887.789 euro che cresce col numero dei membri della famiglia. Per le strutture ricettive e negozi entrano in gioco oltre 30 tipologie di attività. Calcoli numerici che hanno determinato la novità rispetto al 2021: aumentano le tariffe per le utenze non domestiche che passano dal 30 al 32,40 per cento del costo del servizio di 1.432.185 euro, più leggere quelle delle utenze domestiche dal 70 al 67,60 per cento.

Le bollette

Scontato l’aumento per alberghi, ristoranti, negozi e attività varie che si sono ritrovare bollette più salate, dai 400 ai mille euro in più, rispetto ai cinque mila pagate lo scorso anno. La sorpresa è stata per le famiglie, l’atteso sconto si è tradotto in una disparità di trattamento di casa in casa: per alcuni il segno più fino a 100 euro, per altri il segno meno di spiccioli. Inutile cercare spiegazioni: non si trova sulla voce Tari del sito dell’ente, al telefono la risposta del dipendente parla solo di aumenti del costo complessivo. Intanto qualcuno ha già presentato istanza di rimborso. In mezzo a queste tariffe “ballerine”, i cittadini si sfogano sui social: “A chi dobbiamo chiedere? In Comune se qualcuno ha la bontà di rispondere, non lo fa con cortesia. Il secchio viene calato sempre nello stesso pozzo”. E tanti elencano gli aumenti dai 35 fino a oltre 100 euro. Gli sconti dai 3 ai 4 euro scatenano rabbia. «Chiederemo spiegazioni – dice la consigliera di minoranza Annita Tatti – soprattutto sugli aumenti delle attività commerciali. Dopo la pandemia, questa mazzata Tari non ci voleva. E poi pagare di più sulla Costa Verde, dove quest’anno il servizio non solo è stato carente, ma l’avviso per i turisti prima di partire di portare i rifiuti all’ecocentro di Arbus, quasi 40 chilometri di distanza, è un’offesa per chi sceglie il nostro mare». Agostino Pilia aggiunge: «Spero si tratti di un errore, e ci può stare. Inammissibile far pagare a chi di più a chi di meno senza spiegare i motivi».