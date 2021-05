Tariffe sbagliate, pronto l’esposto 

Dopo gli errori nelle tariffe dei primi giorni, i parcheggi a pagamento continuano a far imbestialire gli utenti di Oristano.

A finire sotto accusa i nuovi gestori, la Easy Help di Recanati e la Stop di Macerata. Questa volta non si tratta di un errore dei parchimetri, ma di un aumento delle tariffe che non era stato mi previsto nè deciso.

Costi più alti

Nei parcheggi a pagamento multipiano, dove ancora non sono state installate le barriere, non si paga più all’uscita, ma all’ingresso. Nei parcheggi di Vico Verdi, via Mariano IV e Carducci ora ci sono i nuovi totem, identici agli altri: la tariffa è rimasta di un euro all’ora, ma l’importo non è più frazionabile. Coi vecchi gestori per quindici minuti di sosta si pagavano 20 centesimi, ora si paga 1 euro. Se la sosta è di 1 ora e 5 minuti quindi si è costretti a sborsare due euro.

«Direi che siamo davanti ad un vero e proprio ladrocinio - dice seccato Angelo Piras - e poi non ci sono più le sbarre; prima ero abituato a pagare quando andavo via. Oggi se mi dimentico di integrare la differenza mi ritrovo una multa da 42 euro».

Il servizio

«Era un servizio comodissimo - aggiunge Mariangela Cuccu - soprattutto il parcheggio multipiano di vico Verdi. Parcheggiavi e andavi via, non avevi l’assillo del tempo. Ora oltre alla mancanza di questo importante servizio i costi sono anche maggiorati. Almeno per ora il Comune di Oristano non vedrà più un centesimo dalla sottoscritta».

Adiconsum

«Il contratto di appalto firmato dalla nuova società e dal Comune prevedeva anche altre novità tecniche come i sensori di stallo e un nuovo servizio di telecamere, comprese le informazioni all’utenza sullo stato di scadenza della sosta. «Non commento l’operato della società - spiega Giorgio Vargiu presidente regionale di Adiconsum - ma la mancata vigilanza da parte del Comune. La nuova società aveva il tempo di predisporre tutto il servizio, ma a 15 giorni dall’inizio vedo molte falle e segnalazioni degli utenti sulle tariffe e sulla carenza di informazioni. Il Comune non può chiudere gli occhi davanti a presunte violazioni del contratto. E poi si penalizza sempre il solito cittadino. Dopo gli errori dei primi giorni sulle tariffe - osserva Giorgio Vargiu - ora anche l’anomalia della tariffa dei parcheggi multipiano. Stiamo preparando un esposto alle autorità di garanzia, alle quali segnaleremo anche le altre disfunzioni del servizio; come la mancanza di una sede per gli utenti, l’assenza delle sbarre nei parcheggi».

La nuova società ammette ritardi e disfunzioni per il cambio di servizio, ma smentisce aumenti. «Relativamente alle tariffe stiamo rispettando quanto prevede il capitolato d’appalto - dice il responsabile tecnico Gianluca Buongusto – si paga 1 euro all’ora come prima. Le sbarre verranno installate al più presto, come la cartellonistica e gli altri ausili tecnici negli impianti multipiano».

