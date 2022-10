Tariffa unica, lobby aeree & discriminazioni  

Negli aeroporti di collegamento tra la Sardegna e il cosiddetto Continente si sta consumando da ormai un anno la più grave ed evidente “discriminazione”, quasi razziale, tra residenti e non residenti. I cittadini sardi, quelli residenti, potrebbero “beatamente” godere di questa discriminazione, in realtà, però, a pagarne pesantemente le conseguenze è proprio la Sardegna. Costringere un “non residente”, che sia emigrato o turista, lavoratore o studente, malato o sano, a pagare cinque volte tanto per raggiungere o lasciare l’Isola significa mortificare i diritti universali alla libera mobilità di un cittadino, discrimina inesorabilmente un territorio, in questo caso la Sardegna, crea disoccupazione e nega sviluppo. La scalata alla continuità territoriale per l’Isola dei Nuraghi non è stata mai facile. Per la prima volta scattò il primo gennaio del 2002, dopo una guerra in Tribunale, ovviamente tra compagnie riottose ad accettare la fine del bancomat aereo della Sardegna. Tutte da sempre protese a fare cassetta sulle spalle di una terra isolata, costretta a subire da sempre il ricatto dei Caronte di turno, sia quelli via mare che via aria. Si iniziò con 70 milioni di euro di compensazioni e biglietti da 45 a 55 euro per i residenti e una tariffa massima sotto i cento per i non residenti.

A volte le parole sono esplicite più di qualsiasi spiegazione: la definizione di “continuità territoriale”, per esempio, è chiara come poche. Il significato è lapalissiano: dare continuità a due territori, senza limiti, senza discriminazioni e a pari condizioni. Dunque, la definizione non riguarda un passeggero di serie A o di serie B: riguarda tutti indistintamente, senza bisogno di frugare nei certificati di residenza del malcapitato passeggero di turno. Domani, lunedì 3 ottobre, per esempio, all’imbarco da Cagliari per Milano ci saranno cittadini “italiani” che avranno pagato 65 euro e altri che ne avranno sborsato, per la stessa tratta, lo stesso aereo, e magari il posto a fianco, la bellezza di 338. Per essere più chiari: un emigrato sardo residente a Milano pagherà 5 volte di più il costo del biglietto di un cittadino milanese residente in Sardegna. Praticamente l’esatto contrario di quanto previsto dal buon senso e dalla norma costituzionale in tema di insularità.

A volte le parole sono esplicite più di qualsiasi spiegazione: la definizione di “continuità territoriale”, per esempio, è chiara come poche. Il significato è lapalissiano: dare continuità a due territori, senza limiti, senza discriminazioni e a pari condizioni. Dunque, la definizione non riguarda un passeggero di serie A o di serie B: riguarda tutti indistintamente, senza bisogno di frugare nei certificati di residenza del malcapitato passeggero di turno. Domani, lunedì 3 ottobre, per esempio, all’imbarco da Cagliari per Milano ci saranno cittadini “italiani” che avranno pagato 65 euro e altri che ne avranno sborsato, per la stessa tratta, lo stesso aereo, e magari il posto a fianco, la bellezza di 338. Per essere più chiari: un emigrato sardo residente a Milano pagherà 5 volte di più il costo del biglietto di un cittadino milanese residente in Sardegna. Praticamente l’esatto contrario di quanto previsto dal buon senso e dalla norma costituzionale in tema di insularità.

Discriminazione

Negli aeroporti di collegamento tra la Sardegna e il cosiddetto Continente si sta consumando da ormai un anno la più grave ed evidente “discriminazione”, quasi razziale, tra residenti e non residenti. I cittadini sardi, quelli residenti, potrebbero “beatamente” godere di questa discriminazione, in realtà, però, a pagarne pesantemente le conseguenze è proprio la Sardegna. Costringere un “non residente”, che sia emigrato o turista, lavoratore o studente, malato o sano, a pagare cinque volte tanto per raggiungere o lasciare l’Isola significa mortificare i diritti universali alla libera mobilità di un cittadino, discrimina inesorabilmente un territorio, in questo caso la Sardegna, crea disoccupazione e nega sviluppo. La scalata alla continuità territoriale per l’Isola dei Nuraghi non è stata mai facile. Per la prima volta scattò il primo gennaio del 2002, dopo una guerra in Tribunale, ovviamente tra compagnie riottose ad accettare la fine del bancomat aereo della Sardegna. Tutte da sempre protese a fare cassetta sulle spalle di una terra isolata, costretta a subire da sempre il ricatto dei Caronte di turno, sia quelli via mare che via aria. Si iniziò con 70 milioni di euro di compensazioni e biglietti da 45 a 55 euro per i residenti e una tariffa massima sotto i cento per i non residenti.

Senza soldi

Prima del terzo anno la Regione disse alle compagnie: se volete avere la proroga dovete rinunciare a tutte le compensazioni. Manco a dirlo: accettarono di corsa. Per la prima volta si dimostrò che quel servizio pubblico fondamentale era remunerativo anche senza l’elargizione di denaro pubblico. Negli anni a seguire, però, le compagnie aeree non dismisero mai l’idea di far cassa in Sardegna. Iniziarono i ricorsi in Europa: sotto attacco finirono gli emigrati, quelli sardi, annoverati, in quanto nativi nell’Isola, alla pari dei residenti. L’Europa delle lobby si pronunciò: concedere la tariffa di continuità territoriale agli emigrati significa discriminare tutti i cittadini italiani ed europei. Il ragionamento era, teoricamente, corretto. Il fine delle lobby un po’ meno: far saltare per aria la continuità territoriale da e per la Sardegna.

I potenti dei cieli

Sono gli anni dell’Alitalia dell’ingegnere chimico Giancarlo Cimoli. Un potente che mai avrebbe accettato di cedere la Sardegna alla “continuità territoriale”. Cedono un po’ tutti al potere incontrastato della signora dei cieli, quella che accoglie politici e non solo nelle sale esclusive di Freccia Alata, che governa assunzioni a gogò e aeroporti ovunque. Un vortice d’affari che impedisce di “stabilizzare” quel diritto sacrosanto alla continuità territoriale. Bisogna attendere il 2011 quando il governo regionale propone ancora una volta una continuità territoriale differenziata tra residenti e non residenti. Il governo di allora fa propria la proposta della Regione, ma il parlamento si oppone e vota all’unanimità l’istituzione della “tariffa unica” da e per la Sardegna. Il Ministro dei trasporti di allora, Altero Matteoli, è costretto alla revoca dei decreti per adottarne dei nuovi con la cancellazione della discriminazione. In pratica era stata accolta l’osservazione “negativa” dell’Europa contro gli emigrati sardi, trasformandola in positivo: emigrati sardi e cittadini italiani ed europei dovevano usufruire di tariffe eque ed equilibrate, senza alcuna speculazione.

La prima tariffa unica

Nacque così il 21 febbraio 2013 la tariffa unica per la Sardegna. Il parlamento nel 2016 arrivò persino a votare una norma per estendere la tariffa unica a tutto l’anno, stanziando 30 milioni di euro di nuove compensazioni. Non se ne farà niente. Una miscellanea potentissima di incapacità e lobby frena l’attuazione di quella disposizione legislativa. La tariffa unica resta in vigore sino ad ottobre del 2021, seppur limitatamente a nove mesi all’anno. Otto anni nei quali mai l’Europa aveva sollevato eccezioni. L’Isola del resto era tale nel 2013 e tale restò anche negli anni a seguire. Non vi era ragione alcuna per modificare una questione non negoziabile: il diritto alle pari condizioni per la mobilità di una regione insulare. Lo scorso anno, però, in occasione dell’ennesimo tentativo di predisporre una gara per l’affidamento della continuità territoriale, dopo anni di proroga, le lobby tornano all’attacco. Incuneandosi nei meandri della politica e delle istituzioni.

Gli avvocati del nemico

La Regione sarda, l’assessorato ai trasporti nella fattispecie, affidò la trattativa con l’Europa, ad uno studio legale che si sostenne fosse “navigato” in affari di cielo. In effetti lo era. Dopo aver scritto il nuovo bando, trattato con l’Europa, e di fatto cancellato la tariffa unica, si scoprì che lo stesso pool legale era schierato al Tar Sardegna per difendere proprio uno dei concorrenti espulsi da quella gara, guarda caso Alitalia, diventata nel frattempo Ita. Insomma, la Regione aveva di fatto affidato le chiavi della continuità territoriale e della tariffa unica al suo peggior nemico. Il risultato è il caos totale: nei giorni scorsi le compagnie aeree, Volotea e Ita, rinunciano a distanza di pochi giorni l’una dall’altra alla continuità territoriale, gettando nel caos il diritto alla mobilità. L’obiettivo è fin troppo chiaro: mettere spalle al muro la Regione, cancellare per sempre la tariffa unica e ripristinare copiose compensazioni finanziarie per le compagnie. ll primo appuntamento della Regione con l’insularità post modifica costituzionale, già dai prossimi giorni, però, sarà quello del ripristino di quel diritto negato, dalla tariffa unica alla continuità territoriale.

Speculazione insulare

A partire dai punti fermi delle norme comunitarie: «La compensazione non può superare l’importo necessario a coprire i costi netti sostenuti per la prestazione dell’Onere del Servizio Pubblico, tenendo conto dei conseguenti ricavi ottenuti dal vettore aereo e di un margine di profitto ragionevole». Ed è proprio quel “profitto ragionevole” che dovrebbe bloccare per sempre nuove speculazioni. In Sardegna, dunque, è vietato lucrare sulla condizione insulare. Le compagnie dovranno “rassegnarsi” a non poter fare più cassa sulle spalle dell’insularità. Quel «profitto ragionevole» significa una forbice di utili tra il 4 e il 6% da sommare ai costi netti, dal carburante agli ammortamenti, dalle assicurazioni al personale, tutti valori non gonfiati e trasparenti. Insomma, è impensabile che la cancellazione della continuità territoriale e della tariffa unica coincidano con l’approvazione della norma costituzionale sul riequilibrio insulare. Stato, Europa e lobby non potranno continuare ad ignorare che la Sardegna è un’Isola. Nell’agenda autunnale della politica sarda, dunque, c’è una priorità su tutte: diritti e opportunità nei trasporti devono essere riequilibrati, cancellando, per sempre, discriminazioni e restituendo ai sardi il maltolto, in cielo e in terra.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata