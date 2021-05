Tari, una mazzata su bar e ristoranti 

Si accende lo scontro tra la minoranza e il gruppo misto da una parte e la maggioranza dall’altra per gli aumenti della Tari, l’odiata tassa sui rifiuti. Per il sindaco Carlo Tomasi gli aumenti sono contenuti mentre i componenti dell’opposizione considerano i rincari spropositati in questo periodo di grande crisi economica. Lo denuncia con forza la consigliera Angela Canargiu: «I numeri della tabella delle tariffe approvata nell’ultimo consiglio comunale parlano chiaro: i ristoranti, le trattorie, le pizzerie e i pub dovranno pagare il 59,84 per cento in più, le pasticcerie, i bar e i caffè subiscono un rincaro del 53,10 per cento e arriviamo al 121 per cento per carrozzerie, elettrauti e officine. Gli aumenti interessano tutte le categorie e in particolare quelle già fortemente colpite dalla crisi come bar e ristoranti. Il rischio è che questi piccoli imprenditori non riaprano più le loro attività: l’amministrazione avrebbe dovuto trovare il modo per applicare almeno una tariffa uguale a quella dello scorso anno. I soldi del Conai che il Comune ha utilizzato lo scorso anno per abbassare le tariffe erano già dei cittadini».

La difesa

Ma il sindaco Carlo Tomasi, 69 anni, difende l’operato della maggioranza: «Non vi è danneggiamento delle attività commerciali a causa di un aumento della Tari istituito da quest’amministrazione. Nel 2020 abbiamo utilizzato 171.031 euro derivanti dal recupero del contributo Conai, relativo agli anni dal 2013 al 2017 per la condotta virtuosa in materia di raccolta differenziata, al fine di attuare delle misure agevolative che venissero incontro alla cittadinanza, gravata dall’emergenza del Covid 19. L’utilizzo di questa somma ha abbattuto le tariffe della Tari. Ora, per l’anno 2021 il Comune non dispone di somme extra che possano apportare riduzioni alle tariffe domestiche e non domestiche, per cui la loro cifra andrà necessariamente ad aumentare. Le tariffe previste per l’annualità 2021 sono del tutto simili a quelle stabilite per il 2019».

La critica

Gli aumenti sono spropositati per il consigliere del gruppo misto Stefano Altea, 40 anni: «Aver previsto una Tari superiore al 2019 e notevolmente maggiorata rispetto al 2020 significa non rendersi conto della gravità della situazione delle attività produttive locali. Il bilancio del 2021 non ha previsto nessuna misura a favore delle attività locali. I soldi si potevano recuperare dall’avanzo libero e in questa situazione di sacrifici per tutti, l'unico che non si è voluto privare di un proprio privilegio è proprio il sindaco che ha un suo staff che costa in tre anni quasi 105mila euro. La maggioranza parla di aumenti minimi, ma vi è la triste realtà dei numeri: farmacie, artigiani, edicole, bar hanno dovranno sobbarcarsi un aumento del 60 per cento».