Tari, tegola sui volontari: bollette triplicate 

«L’anno scorso abbiamo pagato 102 euro», racconta Franco Pili di Diabete zero, «l’importo è praticamente triplicato e qui si produce solo carta. Trovo assurdo che un’associazione che vive delle quote versate dai soci venga trattata in questo modo». Ogni mese c’è da pagare l’affitto della sede, oltre alle spese per l’energia elettrica. «E ora c’è il colpo alla testa della Tari, così ci stanno mettendo nelle condizioni di chiudere», aggiunge Pili che non esclude il trasloco altrove. Uffici condivisi da pochi anni con la Prometeo, trasferita da Pirri a Selargius per stare vicino all’ospedale Brotzu. «Una scelta fatta proprio per dare la possibilità ai pazienti trapiantati o trapiantanti di poter venire in sede e avere il nostro supporto», sottolinea il presidente Pino Argiolas, «invece anziché agevolare la nostra attività, il Comune ci triplica la Tari».

«Vergognoso che il mondo del volontariato venga bastonato in questo modo», commentano Pino Argiolas e Franco Pili, presidenti rispettivamente delle associazioni Prometeo e Diabete zero, con sede a Su Planu. Cifre da capogiro per il complesso dei salesiani di via don Bosco, dove la Tari è raddoppiata: da 23mila a 48mila euro, così come per la parrocchia e l’oratorio della borgata Santa Lucia: 1.900 euro in più di Tari rispetto allo scorso anno. L’avviso di pagamento da 310 euro è arrivato nei giorni scorsi negli uffici di via Montanaru, sede condivisa di due associazioni, la Prometeo e Diabete zero.

Tari triplicata, passata per alcuni da 100 euro pagati lo scorso anno a 300 per il 2022. Stavolta a lamentarsi - dopo la scia di polemiche per la stangata ai commercianti - sono le associazioni di volontariato con sede a Selargius, che proprio in questi giorni stanno ricevendo le bollette per la tassa sui rifiuti.

Aumenti vertiginosi

Le proteste

Polemica politica

Un tema - quello dei rincari nelle bollette Tari - che già nei giorni scorsi ha acceso il dibattito in Consiglio comunale. I gruppi di minoranza hanno presentato una mozione e richiesto una riunione aperta ai commercianti e ai selargini, mentre in città continuano a far discutere le nuove bollette, come quella indirizzata alla sede dei salesiani: 48mila euro, il doppio rispetto alla Tari del 2021. Nessuno vuole commentare, ma è chiaro che l’aumento ha sorpreso i vertici dell’istituto di via don Bosco.

Il sindaco

«Umanamente capisco le difficoltà delle due associazioni, identiche a tante altre operanti nel territorio e a quelle dei nostri imprenditori, consapevole dei tanti sacrifici che i rincari generalizzati comportano per ognuno di noi», la replica del sindaco Gigi Concu. «L’unica strada percorribile che come primo cittadino ho è utilizzare, così come promesso a maggio, gli 800mila euro dell’avanzo di amministrazione per contrastare il caro bollente, dovuto, nel caso della Tari, alle mancate agevolazioni che come amministrazione abbiamo sempre applicato alle tariffe originarie, attraverso fondi comunali. Possibilità che il nuovo metodo di calcolo stabilito dallo Stato non ci consente».

E annuncia: «Credo che il tema sia particolarmente delicato e si presti a facili strumentalizzazioni che di costruttivo hanno poco, per questo a breve fisserò un incontro pubblico aperto a tutti, per confrontarci con la massima trasparenza e onestà e chiarire ogni dubbio legittimo».

