Tari più cara? «Costi aumentati» 

«Nessun aumento sulla Tari. Semmai un adeguamento Istat, tenendo in considerazione una realtà oggettiva: il contesto nazionale e internazionale che ha determinato un rincaro delle materie prime». Giovanna Caria, assessora alle Finanze rispedisce al mittente le polemiche sul ritocco alla tassa sui rifiuti, nell’ordine del 4 per cento per le famiglie e del 9 per cento per le attività commerciali. Il centrosinistra in Consiglio comunale, infatti, ne ha approfittato per attaccare duramente la giunta, accusata di voler fare cassa sulle tasche degli algheresi. «Un’interpretazione strumentale e volutamente distorta dei dati reali, – replica l’assessora Caria – per creare confusione e disorientamento. La verità è che a cascata c’è stato un aumento dei costi e delle spese e il Comune ora deve affrontare questa situazione». Non essendo la Tari una entrata libera di bilancio, precisano dagli uffici comunali, può essere utilizzata solo ed esclusivamente per far fronte alle spese di igiene urbana. Nessuna volontà di “fare cassa”, dunque, ma solo l’esigenza di ripartire le spese reali. «il Comune incassa dai cittadini quanto spende per il servizio», assicura Caria.

I costi

Tenere pulita la città e ritirare i rifiuti porta a porta costa oltre dieci milioni di euro all’anno. «Rispetto al 2021 c’è stato un aumento di 550 mila euro solo per gli adeguamenti Istat», chiarisce l’assessora alle Finanze: «A livello centrale è stato previsto un ristoro ai Comuni da destinare alla riduzione degli adeguamenti. Al momento però nulla di certo» e la caduta del governo di certo non agevola. Anche l’assessore all’Ambiente Andrea Montis intende fare luce su alcune questioni. La prima riguarda la percentuale di differenziata che è arrivata al 70 per cento, «ma questo non significa che automaticamente si possono applicare sconti sulle bollette. I risultati li vedremo nel 2023. I risparmi, tra l’altro vengono investiti per ripristinare quei servizi che erano stati tagliati a causa delle maggiori spese».

L’opposizione

Pietro Sartore del gruppo “Per Alghero” punta il dito sulle tante carenze del servizio. «Strade sudicie, cestini che non vengono svuotati», elenca. A complicare la situazione anche un esercito di morosi. Lo scorso anno il Comune è riuscito a stanare parecchi evasori totali, incassando oltre due milioni. L’opposizione spinge perché la lotta prosegua con ogni strumento. «Occorre un allargamento della base degli iscritti a ruolo – dice Raimondo Cacciotto di “Futuro Comune” – perché se paghiamo tutti, paghiamo meno. Inoltre vogliamo capire cosa si intende fare per il nuovo capitolato di igiene urbana».