Tari, nuovo round in Comune 

La riduzione della Tari per le attività economiche paralizzate dalle chiusure anti Covid resta in testa all’agenda politica cittadina. Per domani è atteso un nuovo incontro tra gli amministratori comunali e le associazioni di categoria (Confindustria, Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, Cna e Consorzio operatori di Prato Sardo). Dopo il faccia a faccia distensivo di giovedì dagli uffici comunali si aspettano le simulazioni che aiuteranno a concordare gli sgravi. Le associazioni vogliono affrettare i tempi perché le decisioni sulle tariffe vanno adottate entro luglio alla luce del tesoretto su cui il Comune può contare: circa 500 mila euro per il 2020 e 280 mila per il 2021. In tutto quasi 800 mila euro.

L’intesa

Dopo settimane di polemiche l’incontro di giovedì ha sancito l’accordo sulla strada da percorrere, ovvero fissare già ora gli sgravi anziché prevedere un bando con domande da presentare e istruttorie da smaltire. Via quest’ultima impegnativa per le imprese e onerosa per gli uffici comunali. Nel frattempo, il caso Nuoro fa rumore anche in provincia. Confesercenti, infatti, chiede conto a tutti i sindaci sugli sgravi Tari per le attività produttive in base ai contributi attesi dal Governo.

La lettera

«In questi giorni sono state recapitate in diversi Comuni le fatture relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non riportano traccia alcuna di eventuali sgravi e riduzioni», sottolinea Confesercenti. I Comuni non sono destinatari di somme consistenti come quelle di Nuoro. Orani, per esempio, avrà 16 mila euro, Orotelli 7 mila. Ma – nota l’associazione – tutti beneficiano del fondo di 600 milioni di euro adottato dal Governo il 25 maggio per ridurre la Tari 2021 alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni dovute al Covid, regolarmente ripartito il 24 giugno tra tutti i Comuni con un decreto ministeriale. «Non c’è un solo giorno da perdere; l’impatto finanziario negativo che l’emergenza ha determinato sulle aziende interessate dalle chiusure obbligatorie va attenuato in tutti i modi», dice Roberto Cadeddu, presidente di Confesercenti. «Abbiamo chiesto un incontro urgente ai sindaci per valutare e condividere le modalità di ripartizione dei fondi - dice Bastiano Rosu, presidente dei Pubblici esercizi di Confesercenti -. Non vorremmo che per non scontentare nessuno si assumano decisioni che andrebbero a penalizzare le aziende che più di tutte hanno subito i danni: bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti».

RIPRODUZIONE RISERVATA