Tari, la stangata è per i single 

Abitare da soli non conviene. Almeno sotto il profilo della tariffazione sui rifiuti. Non si annunciano tempi rosei per il portafogli delle famiglie di Tortolì, con la Tari che spicca il volo verso l’alto. L’aumento meno consistente (+ 5,4 per cento) rispetto al tariffario del 2021 riguarda i nuclei con 6 o più persone, mentre la bolletta sarà più pesante del 20,41 per cento per un solo componente, del 15,24 per 2, del 9,02 per 3, del 10,21 per 4 e dell’11,45 per 5. La proposta della maggioranza, che approderà in aula venerdì, è ripartire i costi fissi e variabili al 68 per cento a carico delle utenze domestiche e al 32 per cento a carico di quelle non domestiche, che in linea di massima non subiscono rincari.

I numeri

La Tari si compone di una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti. Rispetto al 2021 gli indici (calcolati per metro quadro) della parte fissa delle utenze domestiche sono calati per tutte le sei fasce familiari, ma ha subito incrementi la parte variabile, cioè la tariffa annuale intera a famiglia. Prendendo in esame un nucleo di 2 persone l’indice nel 2021 era di 1,99 euro al metro, mentre con la proposta che approderà dopodomani in Consiglio lo stesso scende a 1,75 euro. Di contro, il costo della tariffa annuale era di 109,78 e ora scatterà l’aumento fino a 126,52 euro. La famiglia pagherà il 15,24 per cento in più. Se la casistica si concentra sul nucleo più diffuso (4 persone) emerge che nel 2021 la quota fissa era di 2,31 euro al metro, con l’aggiornamento sarà ridotta a 2,07 euro. Segue la stessa tendenza al rialzo la parte variabile destinata a passare da 171,70 euro a 189,23 euro con un incremento in bolletta del 10,21 per cento.

Le reazioni

Mimmo Lerede, 62 anni, capogruppo dell’opposizione, scalda i motori in vista del Consiglio e accusa: «Aumenti? A quanto pare sì, seppur con un servizio deficitario. Però la maggioranza della cittadina ha scelto un sindaco ed è giusto che gli elettori vengano premiati in questo modo». Stringato l’intervento del sindaco, Massimo Cannas (56): «Sulla Tari daremo i chiarimenti in Consiglio».