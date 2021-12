Tari in ritardo, cittadini preoccupati 

Tari in ritardo a Carbonia, preoccupazione tra i cittadini che ancora non hanno ricevuto i bollettini per il pagamento. Le prime rate, in passato, scadevano a novembre e a dicembre e tanti, per evitare di dover pagare un’unica maxi rata, sceglievano la formula del pagamento in quattro tempi.

I ritardi

Chi ha lo Spid (l’identità digitale) o ha dimestichezza con il sito internet del Comune ha scoperto che, anche se i bollettini non sono arrivati, le prime rate sono già scadute da diverso tempo, ma la stragrande maggioranza degli abitanti di Carbonia non sa come mettersi in regola. Sono in tanti a chiedersi se questo possa sfociare in interessi di mora per un ritardo nel pagamento assolutamente non dipendente dalla volontà dei cittadini: «Sono preoccupata perché non ho ancora ricevuto nulla e non vorrei dover pagare una penale per un ritardo nel pagamento che non dipende da me – dice, ad esempio, Annamaria Castiglia, residente a Carbonia - ho chiamato in Comune e mi hanno detto di pazientare ancora un po’. Nel vicinato nessuno ha ricevuto nulla». Con lo Spid si può pagare per tempo scaricando l’F24 ma chi non ci riesce che fa? «C’è una preoccupazione diffusa tra i cittadini – spiega Giancarlo Cancedda, presidente dell’Adiconsum Carbonia – molti si rivolgono a noi per avere delucidazioni ma la situazione non è chiara. Vorremo sapere se questi ritardi porteranno i cittadini a dover pagare degli interessi, se così fosse sarebbe una grave ingiustizia e siamo pronti a dare battaglia».

Il Comune

In Comune di Carbonia assicurano che da qualche giorno hanno iniziato a spedire le lettere ma il ritardo crea comunque preoccupazione: «Non abbiamo ricevuto ancora nulla, di solito in questo periodo avevamo già pagato più di una rata – dice Giancarlo Vacca, cittadino di Carbonia – molte famiglie si organizzano per le varie scadenze mensili e non ricevere i bollettini per tempo può generare preoccupazione, si parla anche di possibili aumenti e non vorremmo ritrovarci sorprese in bolletta». Il ritardo sarebbe dovuto in parte al nuovo sistema che il Comune di Carbonia sta sperimentando da quest’anno e che prevede il pagamento tramite PagoPA, il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica amministrazione: «Stiamo seguendo la questione da vicino, sappiamo che le prime cartelle sono state spedite solo questa settimana – spiega il sindaco Pietro Morittu – ma i cittadini non devono preoccuparsi, benché i bollettini arriveranno già scaduti posso garantire che non è previsto nessun interesse di mora».