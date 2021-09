Tari, già incassati 2,3 milioni 

Dopo le prime lamentele, i quartesi si adeguano alla digitalizzazione della Tari: sono oltre 16mila i cittadini che hanno richiesto il bollettino online. Circa 2500 quelli che si sono rivolti allo sportello aperto alcune settimane fa in Comune per dare un supporto ai cittadini in difficoltà e consegnare gli avvisi di pagamento cartacei. Quasi la metà dei contribuenti che di fatto si sta mettendo in regola con il versamento della prima rata del tributo comunale.

Le statistiche

I numeri emersi dall’ultimo report stilato dagli uffici del settore Servizi finanziari del Municipio sembrano positivi: 187 accessi giornalieri registrati in media nella sezione del sito istituzionale dedicata alla cartella del contribuente, che contiene la situazione tributaria di ciascun cittadino. Poco più di 9mila e 500 i quartesi che - armati di Spid o carta d’identità elettronica - hanno scaricato il bollettino e pagato con la nuova procedura online. Altri 4mila e 300 hanno contattato il Comune tramite posta elettronica per richiedere l’invio dell’avviso di pagamento alla mail. Preso d’assalto anche lo sportello Tari aperto poco più di due settimane fa al piano terra del Municipio: 2mila e 500 cittadini che in pochi giorni hanno richiesto la consegna del tradizionale avviso di pagamento cartaceo. Circa la metà dei contribuenti risulta raggiunta dal Comune con i canali messi a disposizione: oltre 16mila utenze Tari su poco più di 33mila totali. «Il trend dei pagamenti è indubbiamente positivo, tenendo conto anche del fatto che agosto si è appena concluso», commenta la leader della maggioranza Valeria Piras che difende la scelta dell’attuale amministrazione di partire con la nuova procedura di consegna dei bollettini della tassa sui rifiuti, solo online e non più cartacea casa per casa. «Si tratta di un percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione inevitabile in cui di fatto il Comune di Quartu sta svolgendo un ruolo da apripista», sottolinea. «Senza scordare chi ha difficoltà maggiori ad accedere al mondo digitale, per questo sono stati attivati uno sportello fisico e un numero telefonico dedicato».

La lotta

Un percorso di digitalizzazione con cui il Comune - con un monitoraggio continuo sull’andamento dei pagamenti - conta di poter contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, che proprio sulla Tari ha raggiunto livelli preoccupanti sino allo scorso anno. Al momento i pagamenti con il sistema Pagopa - dal 19 luglio ad oggi - ammontano a oltre 845mila euro, quelli tramite modello F24 quasi 1milione e mezzo: per un totale di 2 milioni e 300mila euro. Sul rischio mora previsto per i ritardatari della Tari tutto andrà verificato a fine anno. Le scadenze restano quelle decise da tempo dal Comune: prima rata a luglio, seconda ad agosto, terza a settembre e l’ultima a novembre. Anche se di fatto - viste le difficoltà legate alle nuove procedure per scaricare i bollettini - l’amministrazione comunale aveva annunciato un po’ di tolleranza in caso di ritardo nel pagamento.

