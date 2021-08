Tari, bollette pazze in arrivo 

«Il pagamento dell’ultima rata Tari 2019 è prorogato dal 31 marzo al 30 giugno»: lo aveva assicurato lo scorso anno la Giunta comunale di Decimomannu, in seguito al voto unanime dell’Aula al via libera a sgravi e agevolazioni per i cittadini schiacciati dall’emergenza Covid. Eppure, nonostante il provvedimento, oggi nelle case dei decimesi iniziano ad arrivare sanzioni dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni: è considerato moroso chi aveva pagato da aprile, ma comunque entro il nuovo termine.

«Sistema in tilt»

Il caso è stato sollevato in Consiglio con un’interrogazione (poi diventata interpellanza) di Cristian Vargiu e Massimo Deidda (M5s). «Il mio stesso nucleo familiare risulta moroso, nonostante abbia effettuato il pagamento il 25 giugno 2020», dice Vargiu. «Stiamo ricevendo tantissime segnalazioni di sanzioni per il presunto ritardo nel pagamento Tari versata entro il 30 giugno. Un rischio che avevamo evidenziato anche nel 2018 quando era stato affidato il mandato delle riscossioni all’Agenzia delle Entrate, al quale noi siamo contrari. Anche in quella situazione la maggioranza aveva minimizzato». I due dell’opposizione chiedono «di intraprendere qualsiasi iniziativa per comprendere l’ammontare delle sanzioni e il numero delle famiglie coinvolte. Ma anche se la risoluzione del problema possa comportare un aggravio alle casse comunali. Chiediamo inoltre se l’attuale sistema di riscossone approvato sia in grado di garantire un reale controllo sulla situazione debitoria dei concittadini in modo da non creare lungaggini burocratiche e gravosi investimenti temporali per risolvere queste situazioni».

«Il nodo va sciolto»

La sindaca Anna Paola Marongiu ha detto di essersi «occupata della situazione, mi chiedo se l’attuale sistema di riscossione sia in grado di funzionare a tutela dei concittadini». Il Comune ha segnalato l’anomalia all’Agenzia, con allegata l’interrogazione. L’ente, legge la sindaca, «risponde di aver predisposto lo slittamento della chiusura riscossione ma con aggiornamento contabile al primo luglio 2020. Le cartelle non sono state ancora notificate, è difficile comprendere l’applicazione delle sanzioni. Restiamo in attesa di maggiori dettagli». Marongiu ora ritiene necessario «pubblicare un avviso anche ai cittadini sanzionati ingiustamente, per probabile errore del sistema, in modo da poter poi vedere come operare».

