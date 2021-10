Tari, arrivano le bollette con gli sconti 

Oltre a tariffe più basse, l’altra novità di rilievo è il pagamento con “pagoPA”, la piattaforma nazionale che permette di scegliere come pagare tributi, imposte o rette verso la Pubblica amministrazione e altri soggetti aderenti che forniscono servizi al cittadino. Non esiste più il bollettino di conto corrente postale o l’F24 e molti, soprattutto anziani o correntisti di alcuni istituti di credito, stanno riscontrando difficoltà. «Non abbiamo alternative», precisa l’assessore Floris. «Un decreto ministeriale ci obbliga a riscuotere le tasse e i tributi con il sistema “pagoPa”. Tutte le amministrazioni pubbliche lo utilizzano. È bene precisare che è un metodo a tutela nostra e dell’utenza. È impossibile commettere errori, ogni pagamento è legato a una determinata bolletta».

Oltre mille telefonate in tre ore. Per gli otto dipendenti comunali del Servizio tributi questi sono giorni campali dovendo gestire più di 108.000 utenze. Passano il loro tempo a rispondere a chiamate, email e pec di cittadini che chiedono chiarimenti sulla tassa dei rifiuti. Come posso pagare entro domenica un bollettino arrivato oggi? Non riesco a pagare utilizzando lo smartphone, come faccio? Andrea Floris da poco più di un mese (è stato nominato dal sindaco Paolo Truzzu l’11 settembre) è l’assessore comunale al Patrimonio e ai tributi. «Appena sono arrivato mi sono preoccupato di verificare che le imposte venissero recapitate nei tempi giusti». Così però non è stato. «Purtroppo abbiamo riscontrato delle difficoltà nel nuovo software che hanno fatto rallentare la spedizione. A ciò si aggiungono i problemi causati dal Covid». Il problema è rispettare una scadenza così ravvicinata. L’assessore non lo dice, ma gli uffici assicurano che non ci sarà alcun accanimento o caccia ai ritardatari. L’importante è saldare nel più breve tempo possibile quanto dovuto».

Non basta il danno, per molti c’è anche la beffa. In questi giorni stanno arrivando nelle case dei cagliaritani le famigerate bollette della Tassa sui rifiuti. Sono più basse rispetto a quelle del 2020 (chi ha oltrepassato i limiti di conferimento se ne accorgerà l’anno prossimo) ma di contro hanno scatenato le proteste dei contribuenti, soprattutto i più anziani: la Tari scade (prima o unica rata) e il nuovo sistema di pagamento “pagoPA” anche se garantisce la massima sicurezza non è sempre di facile accesso.

Ritardi e difficoltà

Pagamento digitale

Lotta agli evasori

Il grande obiettivo del Comune è, oltre a entrare in possesso delle somme dei morosi, stanare chi per i bilanci comunali è un “fantasma”. «Con gli strumenti che ci offrirà il nuovo Piano di digitalizzazione avranno vita breve», afferma l’assessore ai Tributi. «Avremo a disposizione sistemi più affidabili per scoprire le utenze nascoste incrociando i dati di altri enti quali utenze Enel o Abbanoa. Farla franca sarà molto difficile».

Le nuove tariffe

Per capire se i cagliaritani sono stati virtuosi è necessario aspettare la fine dell’anno, ma il trend è positivo. Per un’abitazione di 50 metri quadri e con tre componenti la tariffa passa dai 306,52 euro del 2020 ai 254,71 di quest’anno. Per 80 metri quadri, la Tari scende dai 417,97 euro dell’anno scorso agli attuali 339,71, mentre per una casa di 110 metri quadri si pagheranno 404,36 euro rispetto ai 477,67 del 2020. Tariffe che non subiranno variazioni se non si superano i 26 conferimenti di secco all’anno (uno ogni due settimane). «Il conguaglio – conclude Floris - sarà effettuato nel 2022: ogni conferimento in più di secco costerà 1,69 euro».

