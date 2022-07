Tari, 7.500 cittadini morosi 

Tari 2022, in arrivo i nuovi avvisi di pagamento. Il Comune ne sta stampando 17.500 tanti quante sono le famiglie e le imprese chiamate a pagare la tassa sui rifiuti. Se tutti dovessero rispettare l’obbligo alle casse comunali arriverebbero 5,7 milioni, ovvero la stessa somma impegnata per il servizio che per la finanza pubblica deve chiudere alla pari. Una cifra che viene spaccata tra le 14.807 utenze familiari e tra le 2.340 utenze non domestiche.

Qualcosa cambia

L’amministrazione di Andrea Lutzu che era già scesa in campo per aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà e che ancora stanno pagando lo scotto della crisi pandemica, aveva deciso di dare più tempo per pagare la tassa e concedere un bonus alle famiglie più numerose. La nuova amministrazione di Massimiliano Sanna conferma. Il piano prevede il pagamento in quattro rate (ma si può ovviamente saldare tutto in una volta entro il 16 ottobre), la prima al 15 agosto e le altre ogni due mesi. Le tariffe restano invariate, quest’anno le famiglie potranno però beneficiare di uno sconto da 30 a 50 euro a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare. Lo sconto arriverà anche per tutte le attività commerciali che non l’hanno ricevuto nel 2021. Per far fronte alle minori entrate derivanti dagli sconti, il Comune utilizzerà 830 mila euro dal fondo statale per il Covid. Per la stampa, la lavorazione e l’invio di questi avvisi il Comune ha firmato un accordo con la ditta Media srl di Comeana Carmignano per 13.500 euro.

I morosi

Sono in arrivo anche altre 7.529 di cartelle Tari che riguardano gli utenti morosi e altri che sono passati nel tritacarne della riscossione coattiva attraverso la cartella esattoriale e in ultima analisi le azioni giudiziarie (pignoramenti mobiliari e immobiliari) per il recupero del credito relativo agli anni 2017/2018/2019. In queste tre annualità il Comune ha accumulato 2.537.768 euro di imposta Tari non versata in toto o anche parzialmente. Il carico da inviare invece alla riscossione coattiva è inferiore ma pur sempre importante: 1.776.432 euro. Il Comune ha promosso la gara per l’affidamento della riscossione delle imposte ancora non pagate impegnando in bilancio 158.231 euro. Mediamente si viaggia con un arretrato annuale di un milione e mezzo di euro, vale a dire che il 30 per cento circa degli utenti Tari non rispettano le scadenze quando sono richiamati di quel 70 per cento un altro 30 per cento non risponde proprio. Si tratta ovviamente di previsioni, di ipotesi calcolate dal Settore Programmazione sulla base degli accertamenti degli anni precedenti. Nelle delibere che accompagnano i ruoli si fa riferimento ‘all’impegno dell’amministrazione nella lotta all’evasione”. L’impegno resta, qualche risultato sta arrivando ma la strada è ancora lunga.