Tar Lazio: militare morto, Difesa condannata 

Se un militare ha contratto una malattia dopo aver svolto esercitazioni all’interno di poligoni militari, o è stato impegnato in missioni di guerra, il Ministero della Difesa deve pagare il risarcimento. Senza se e senza ma. La decisione è storica. I giudici amministravi del Tar Lazio hanno per la prima volta messo nero su bianco una sentenza che riguarda un militare ammalatosi dopo aver svolto esercitazioni nel poligono militare di Teulada.

Sentenza dopo dieci anni

Un riconoscimento che arriva dopo dieci anni dall’inizio del contenzioso giudiziario tra il militare e il Ministero della Difesa. Un calvario infinito per i familiari dell’uomo deceduto recentemente. Solo ieri mattina, con la pubblicazione della sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio, si è arrivati alla prima importante vittoria per la famiglia del Caporal Maggiore. Era stato il ministero delle stellette, a settembre del 2009, a respingere l’istanza di risarcimento per infermità, secondo il militare e i suoi medici, contratta in causa di servizio. Il decreto della direzione generale delle Pensioni Militari era stato senza appello:«l’infermità, leucemia acuta, non può essere riconosciuta come conseguenza del servizio svolto in ambito militare». Generali e Ministero della Difesa hanno sempre negato pervicacemente qualsiasi tipo di relazione tra la malattia e le esercitazioni.

Il plotone ministeriale

La causa è infinita. Oltre al Ministero della Difesa scende in campo anche quello dell’Economia e Finanze. Il plotone ministeriale cerca in tutti i modi di evitare una condanna che costituirebbe per il sistema Difesa un precedente dirimente. Il Caporal Maggiore non si arrende, sino alla sua morte. Sarà, poi, il padre a subentrare nella causa del figlio.

Esercitazioni a Teulada

I fatti risalgono agli anni 2003-2004 quando il giovane aveva prestato servizio in un’area definita contaminata in occasione dell’esercitazione “Forward Challenge 2004” presso il poligono di tiro di Capo Teulada e alle operazioni della scuola di tiro del Reggimento di appartenenza sempre a Teulada. Un anno dopo quelle esercitazioni il dramma: «Leucemia acuta linfoblastica B – Common». Inizia la via crucis della chemioterapia da una parte e giudiziaria dall’altra. Il Comitato di verifica del Ministero della Difesa rigetta l’istanza con un provvedimento fotocopia: «Non può in alcun modo essere ricollegabile al servizio».

Travisamento e illogicità

I Giudici del Tar lo dicono chiaramente: non possiamo entrare nel merito del giudizio medico della commissione ministeriale se non nei casi in cui vi sia «il travisamento dei fatti e macroscopica illogicità». Ed è proprio il verificarsi di travisamenti e illogicità a far scattare il giudizio del Tribunale amministrativo del Lazio.

L’avvocato delle vittime

A difendere la causa del militare è ancora una volta l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, il legale che il Ministero della Difesa considera il principale nemico. Sono centinaia le cause a tutti i livelli che il principe del foro romano sta vincendo contro le stellette sulla materia del «nesso causale», ovvero la correlazione tra la malattia e la partecipazione in teatri di guerra o di esercitazione.

Nesso causale

La decisione del Tar, che questa volta riguarda esplicitamente il poligono di Teulada, mette i punti fermi su una sentenza forte e chiara. Accogliendo il ricorso della famiglia del militare i Giudici hanno messo nero su bianco il presupposto per condannare il Ministero della Difesa: «Il ricorrente ha prestato servizio per circa 4 mesi in ambiente contaminato e che tale lasso di tempo e il periodo in cui si è manifestata la malattia sono compatibili con una rilevanza quantomeno concausale dell’esposizione alle radiazioni ionizzanti; inoltre, all’esito della biopsia molecolare sono state riscontrate nanoparticelle contenenti metalli pesanti, circostanza che anch’essa costituisce indizio della rilevanza causale dell’esposizione ai fattori di rischio».

Nanoparticelle

Era stata la professoressa Antonietta Gatti a firmare la relazione molecolare con la quale si dava un nome e un cognome alla causa della malattia: «nanoparticelle provenienti da teatro bellico e esercitativo». Il Tar, infine, mette in fila le ragioni del «nesso causale» a partire dall’effetto «cancerogeno delle nanoparticelle di metalli pesanti» e «quantomeno la concausa con le attività militari». Una sentenza che apre scenari inaspettati in grado di rimettere in discussione le tante vittime registrate in seguito ad attività nei poligoni militari della Sardegna.

