Tappo in via Roma, traffico in tilt 

Ieri, nel primo giorno non festivo, la situazione più critica, con code infinite e attese snervanti sotto il sole, automobilisti spazientiti e clacson che strombazzavano continuamente, soprattutto da mezzogiorno in poi quando auto e pullman sono stati costretti a rallentare e fermarsi per capire meglio i nuovi sensi di marcia. A regolare il traffico gli agenti della polizia locale, che hanno cercato di limitare il più possibile disagi e tappi. Impossibile, però, attraversare il centro città rapidamente: nell’ora di punta per percorrere via Roma si impiegavano 40 minuti.

Un effetto probabilmente sottovalutato della chiusura della circolazione nell’ultimo tratto di via Roma, quello tra il Largo Carlo Felice e via Sassari. L’ordinanza dei dirigente Daniele Olla quest’anno ha infatti istituito, sino alle 22 di domani, il divieto di transito in via Roma, dal largo Carlo Felice in direzione via Sassari (divieto analogo è stato predisposto dalle 15 del 1° maggio alle 15 del 4 maggio). Una decisione sulla quale l’assessore alla viabilità Alessio Mereu sostiene di non essere stato neanche interpellato.

Caos e traffico in tilt in via Roma e in piazza Matteotti a causa delle operazioni di montaggio delle tribune per la sfilata di Sant’Efisio, che il primo maggio torna dopo due anni di stop a causa della pandemia.

Chiusura e polemiche

Caos in centro

L’assessore

«Non ho partecipato, perché nessuno me lo ha chiesto, ad alcuna riunione dove sono state prese le decisioni riguardanti la viabilità per la processione di Sant’Efisio», afferma con decisione l’assessore comunale alla viabilità Alessio Mereu. «Prima di essere assessore, per ben 22 anni, sono stato amministratore e ricordo di aver presentato, nei primi anni Duemila, un’interrogazione in Consiglio comunale perché il traffico in occasione del primo maggio ero stato modificato con ben due settimane di anticipo rispetto al passaggio del Santo». E prosegue: «Si è deciso di mettere le tribune in ambedue i lati ed è chiaro che in questo modo la carreggiata si sia ristretta e che quindi il traffico defluisca più lentamente. Inoltre, durante il montaggio degli spalti, il tratto di strada interessato dall’intervento, per ragioni di sicurezza, è stato giustamente chiuso al traffico, ma ribadisco che non è stata una mia decisione».

La devozione

Una scelta dunque che non è passata al vaglio dell’assessore alla viabilità, il quale però, dopo aver fatto la sua puntualizzazione, ricorda anche quanto Cagliari sia devota a Sant’Efisio. «Si sta modificando un piccolo tratto di via Roma per pochi giorni – conclude -. Non solo i cittadini, ma anche i turisti avranno piacere di assistere alla processione seduti e riparati dal sole. Dimenticando gli ultimi due anni in cui a causa della pandemia il Santo è uscito da solo, le tribune ci sono sempre state, credo che sia necessario avere pazienza per qualche giorno e sopportare questi piccoli disagi che si verificano principalmente nelle ore di punta».

