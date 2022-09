Tanto possesso, molti tiri  

In due classifiche speciali si sente già la mano di Liverani. Il Cagliari primeggia su possesso palla, 59,5% e di gran lunga superiore rispetto alle altre, e passaggi effettuati con 1930 (precisione dell'84%, anche qui dato migliore dell'intera Serie B). Primo riscontro di come l'allenatore sia riuscito a dare la sua impronta, visto che in questi due mesi spesso ha chiesto ai suoi e dichiarato nelle interviste di voler puntare su “giropalla” e costruzione dal basso. I rossoblù sono pure la squadra più corretta del campionato, nonostante l'espulsione di Di Pardo a Ferrara: appena 5 cartellini gialli e un rosso, segue il Pisa con 6 e 1. Questo anche perché il Cagliari è quella che ha commesso meno falli, 44 davanti al Südtirol.

Fra i giocatori è Lapadula a farla da padrone. L'italo-peruviano è il terzo del campionato per tiri in porta: 12, dietro solo a La Mantia (Spal, 13) e Cheddira (Bari, 15). Gli altri due però hanno tre gol a testa, mentre lui è ancora a secco (a segno solo in Coppa Italia) e col rigore sbagliato a Ferrara che pesa in classifica.

Il Cagliari conclude tanto ma concretizza poco. Le prime quattro giornate di Serie B evidenziano, a livello statistico, come i rossoblù arrivino con facilità al tiro senza però avere ancora la giusta freddezza davanti alla porta: la partita col Modena lo testimonia, date le tante occasioni fallite che avrebbero permesso un successo ben più largo dello stretto 1-0. Sono 65 i tentativi effettuati in quattro partite, primato assieme al Frosinone (che guida la classifica) e con Brescia e Cittadella che seguono terze a 57, ma con appena 4 gol segnati dai 22 tiri nello specchio: solo Como (3), Südtirol (3) e Perugia (2) hanno fatto peggio.

Tanto possesso

La parola alla difesa

Venerdì col Modena il Cagliari è riuscito – era il quinto tentativo Coppa Italia inclusa – a mantenere la porta inviolata per la prima volta in stagione. Statistica, fondamentale per competere ad alti livelli, da sottolineare anche perché di recente non è capitato spesso: l'anno scorso, in 41 partite totali fra campionato e coppa, erano state appena 3 le gare senza subire gol, 2 con Cragno (Sassuolo e l'amara serata di Venezia) e 1 con Radunovic (Verona, unica d'andata). Sono solo 3 le reti al passivo, quarta miglior difesa dietro Benevento, Frosinone e Reggina che ne hanno incassate 2 a testa. Inoltre i rossoblù, con 10 tiri in porta subiti, sono la squadra che ne riceve meno col Frosinone. Dati che certificano come la retroguardia stia reggendo, ma può migliorare.

