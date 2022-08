Tanto cemento, la città soffoca  

«Purtroppo – commenta Stefano Deliperi del Gruppo di intervento giuridico - la tendenza è sistematica perché legata in buona parte alle energie rinnovabili come il fotovoltaico a terra, gli insediamenti urbani che trascurano il centro per sfondare ben oltre la periferia rubando suolo all’agricoltura e al verde. Assistiamo a un fenomeno assurdo che vede da un lato un forte decremento demografico dall’altro un consumo di suolo per la costruzione di edifici che spesso restano vuoti». Uno degli esempi più eclatanti in città sono gli stabili di via Pietri: lavori mai completati.

In città 1.099 ettari di terreno sono stati coperti in modo “artificiale”, tre ettari al giorno, l’equivalente di trentamila metri quadrati. Con un consumo di suolo agricolo del 12,99 per cento, secondo tra i capoluoghi di provincia sardi, è come se in un anno siano stati “bruciati” alla coltivazione quindici campo di calcio. Il consumo di suolo pro capite viene dato dall’Ispra in 357,74 metri quadrati e una densità nel 2020-2021 del 3,97 per cento. In Sardegna sul fronte del consumo del suolo in testa c’è Sassari, Oristano tra i primi oltre i mille ettari. Sono anni, esattamente dal 2006, che la città viaggia in crescita con picchi che, tra il 2011 e il 2015, hanno toccato il 13 per cento per un consumo medio in ettari tra i 900 e 1.000 ettari all’anno.

Sempre più cemento, sempre meno spazi verdi, orti urbani e extra. Guardandosi intorno sembra riecheggiare la canzone di Adriano Celentano “là dove c’era l’erba ora c’è una città”. Quartieri, case, impianti fotovoltaici a terra e market che si traducono in un consumo, a tratti sfrenato e di anno in anno sempre più alto, di suolo. Secondo Legambiente i dati presentati dall’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) sulla crescita del consumo di suolo nel 2021 «sono allarmanti».

I dati

L'analisi

«Purtroppo – commenta Stefano Deliperi del Gruppo di intervento giuridico - la tendenza è sistematica perché legata in buona parte alle energie rinnovabili come il fotovoltaico a terra, gli insediamenti urbani che trascurano il centro per sfondare ben oltre la periferia rubando suolo all’agricoltura e al verde. Assistiamo a un fenomeno assurdo che vede da un lato un forte decremento demografico dall’altro un consumo di suolo per la costruzione di edifici che spesso restano vuoti». Uno degli esempi più eclatanti in città sono gli stabili di via Pietri: lavori mai completati.

Le lottizzazioni

In provincia l’Ispra quantifica in 10.614 ettari il suolo consumato, oltre mille interessano Oristano soprattutto per le lottizzazioni convenzionate. Nel 2010, il Puc promuoveva ettari di aree agricole in zone di espansione: a “Is pasturas mannas”, tra l’ex zuccherificio e il prolungamento di via Vandalino Casu, 17 mila metri quadrati per un insediamento finale di 58 famiglie. Lungo la provinciale per Fenosu ad una concessionaria d’auto è stato concesso l’ampliamento dei locali e in viale Repubblica a una società vivaistica la possibilità di realizzare una struttura di vendita di 250 metri quadrati e un’area espositiva di 2.300 quadrati. A Nuraxinieddu sul 70 per cento di 20.348 metri quadri saranno realizzate 26 nuove case, a Massama su 11 mila metri quadri 55 lotti per edilizia residenziale. In via Lisbona, una struttura sportiva di 1028 metri quadri su un’area di 6.456. «È tempo di rivedere il Puc anche perché scaduto e ripartire dal centro con un piano particolareggiato aggiornato ai nostri tempi» ammette il vicesindaco Luca Faedda.

