Tanti universitari, pochi posti letto  

Per il nuovo campus universitario di viale La Plaia è iniziato il rush finale. «Entro l'anno si concluderanno i lavori del primo lotto da 35 milioni di euro», afferma Gian Michele Camoglio, commissario straordinario dell’Ersu. «Una casa dello studente nuova e moderna che potrà ospitare 240 studenti, caratterizzata da una posizione strategica ottimale per la centralità in cui è posta nell’area metropolitana di Cagliari, prossima all’importante nodo intermodale di piazza Matteotti con il porto, la stazione delle ferrovie e dei pullman dell’Arst, dal collegamento con l’aeroporto, dal capolinea di numerosi bus del Ctm e, prossimamente, dalla metropolitana di superficie». Quando entrerà in funzione? «Stiamo predisponendo l’appalto per gli arredi. Tra pochi mesi sarà operativa ma, per evitare caos nelle graduatorie, potrà essere utilizzata dai ragazzi dal prossimo anno accademico».

Oltre 26 mila studenti universitari, dei quali 11 mila fuori sede. Perché Cagliari non riesce a puntare sulla più grande fabbrica della cultura della Sardegna? Il nuovo campus di viale La Plaia, il prossimo bando per la realizzazione di uno studentato e il recupero di Palazzo Vivanet, in via Roma, riusciranno solo in parte a soddisfare le richieste dei ragazzi fuori sede. Le tre case dello studente in funzione (via Trentino, via Businco e via Biasi) possono offrire solo 324 posti letto al posto dei 580 di due anni fa. Ad aggravare la situazione l’irrompere della pandemia: le camere doppie non sono più consentite, per evitare il diffondersi del Covid in ogni stanza ci può stare solo un ragazzo.

Viale La Plaia

Via Trentino

Nella pentola dell’Ersu bolle anche un’altra importante novità. L’ente strumentale della Regione ha a disposizione 25 milioni di euro della legge Omnibus per l’ampliamento di una Casa dello studente. «Stiamo preparando una manifestazione d’interesse», conferma Camoglio. Nessuno lo dice apertamente, ma sembra che la nuova struttura (200 posti letto, parcheggi e una mensa) possa sorgere nell’area sterrata a fianco dell’attuale studentato di via Trentino.

Palazzo Vivanet

Ci sarà una nuova vita anche per l’ex Casa dello studente di via Roma, chiusa da anni per motivi di sicurezza. Sfumata l’ipotesi di cederla con il project financing alla società che realizzerà il 2° lotto di viale La Plaia (altri due edifici per 300 posti letto, mensa e biblioteca), lo storico palazzo Vivanet con 5 milioni di euro diventerà la nuova sede dell’Ersu e foresteria per studenti e professori Erasmus. Nella partita di giro, l’attuale sede di corso Vittorio Emanuele sarà messa in vendita.

Lavori urgenti

Sono in programma anche i lavori di adeguamento e riqualificazione delle tre Case dello studente in attività e della mensa di via Trentino. «Stiamo predisponendo i lavori – conclude Camoglio – in modo che non disturbino gli studenti».

